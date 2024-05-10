以色列軍隊近日出動坦克，開往連接埃及和加薩的拉法口岸。以色列國防部長加蘭特強調，若停火及釋放人質談判失敗，以軍將深入拉法行動。哈馬斯就警告，倘以軍繼續在拉法行動，停火協議不可能達成。

事實上，哈馬斯已被以軍剿滅至有氣冇碇抖，以軍進一步攻入拉法，意味着大屠殺，傷亡的恐怕更多是平民，這是美國有所「顧忌」的，皆因美國已未能有效控制以哈局勢，尤其是殺得性起的以色列總理內塔尼亞胡。在瑞士日內瓦的聯合國人道主義事務協調廳發言人指出，根據國際法，民眾必須有足夠時間準備撤離，並有安全路線前往安全地區獲得援助。之但係身處拉法嘅巴人情況絕非如此，他們根本無處可逃，籠罩着他們的只有飢餓、恐慌及絕望。埃及紅新月會表示，以軍控制拉法口岸，令從埃及運送人道物資的行動完全停止。巴人的命運，其悲慘可以想像。

英國傳媒報道，拜登政府上周暫停向以色列運送約3,500枚炸彈，包含1,800枚2,000磅炸彈和1,700枚500磅炸彈。據悉，兩款炸彈分別是聯合直接攻擊彈藥（JDAM）和小直徑炸彈（SDB）。白宮發言人巴埃爾拒絕證實武器運輸是否受阻，重申美方對以色列安全承諾堅若磐石。五角大樓亦強調，並無作出不向以色列提供武器的政策決定。

內塔尼亞胡之所以無視美國的停火警告，亦不理會國際輿論的反戰聲音和各地大學生的示威怒潮，所恃的就是美國撐腰。呢，美國白宮國家安全委員會發言人柯比就認為，以軍即使攻拉法，只是採取有限度行動，目的是切斷哈馬斯的走私武器渠道，並非全面入侵拉法。欲加之罪，何患無詞；如今則是偏袒以色列之心，何患無詞！