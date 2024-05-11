正論：北都撥款三百億　工程監管莫失職

北部都會區是香港融入國家發展大局的重要規劃，昨日立法會財委會審議當中洪水橋/厦村新發展區相關工程，合共近300億元撥款。整個北都發展工程浩大，300億元只是其中小部分而已。從港府擬每年發債最多約1,300億元觀之，整個北都工程埋單計數必然是天文數字。撥款通過後如何監管工程進度及質素，才是最關鍵問題。

在愛國者治港的新時代裏，港府申請撥款，不論涉及金額多麼龐大，肯定都會如願過關。昨日一班議員例牌提出質詢，官員則早有準備一一解答，申請的近300億元撥款，無驚無險獲得通過。發展局官員強調，《財政預算案》早前已有公布，政府未來每年將發債約900億至1,300億元，用於發展北部都會區和其他基建項目，雖然細節仍未作實，但即使未涵蓋是次審批項目，隨着其他北都相關項目陸續上會，亦會受惠於發債。言下之意，即是有發債兜底，議員大可放心通過撥款。

每個香港人都明白，發不發債還是其次，港府重視的是推動北部都會區發展，此所以，撥款不可能不過關。明乎此，納稅人只能寄望港府「生生性性」，不要像前朝高官「睇報道才知道」工程爆出偷工減料醜聞；議員亦須盡好監督責任，不要只做「忠誠的廢物」。這樣說絕非無的放矢。回歸以來，港府推出的基建工程，無一不延誤，無一不超支。沙中綫剪筋醜聞固然羞家，最終更超支至近千億元才能埋單；即使是國家級基建如廣深港高鐵香港段和港珠澳大橋，一樣嚴重延誤超支，遷延時日。這既是歷屆港府無能、監管塞責，也是過去反對派挾持立法會、一味有破壞無建設所致。現在所有政治阻力已經消失，官員和議員是時候做好份工，別再讓香港市民失望。

當然，目前港府財赤高企，庫房乾塘，赤字已連續兩年突破一千億元。就算北都有發債兜底，也不代表港府可以無節制地虛耗公帑。須知一分一毫都是納稅人的血汗錢，必須用得其所，惟當局至今仍未能說出，整個北部都會區究竟耗資多少。無預算即是無節制，單是洪水橋/厦村相關工程已索要近300億元，還有多個分區未計算在內，例如港府提出在北都東面增建兩鐵一路，公路勘查研究工作撥款便超過11億元。僅前期工程已如此昂貴，就算港府每年發債逾千億元，恐怕亦未必夠用。

雖說發展土地並非單純的開支，而是對未來的投資，但如何管控開支，在財赤高企之際依然非常重要。再說，港府聲言北部都會區將提供50萬個新住宅單位，也是高端服務及物流樞紐，並會劃分工商業區等，總之藍圖非常美好。惟發債始終要還，何況當局預料財赤還要維持好幾年，現時本港樓市及辦公室租賃市道每況愈下，新樓盤固然劈價促銷都未能「一Q清袋」，甲級商廈的出租率更是前所未見地低迷。未來還有大量土地供應，最終會否變成另類產能過剩，不由人不疑問。