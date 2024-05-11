美國拜登政府拉攏指使「世界盟友」全方位打壓中國，中法關係出現了一些波動和摩擦，特別是俄烏戰爭爆發後，美國在打垮俄羅斯後再集中力量打擊中國的戰略意圖下，法國配合美國，在印太地區，在南海、台海、東海派出軍艦等積極參與，在經貿方面加入美國的對華擠壓，令中法關係面臨考驗。

不過，明眼人都看出，法國這些小動作是「茶杯裏的風波」，中法之間的共同利益遠遠大於這些「小玩鬧」，也就在那時，法國總統馬克龍訪問中國，受到中方隆重接待，而最近中國領導人又訪問了法國，中法關係向前邁進。

對於中法關係密切，美國最是不爽、擔心，因為中法都是美國排斥打擊的對象，積怨甚久。中國現在更是美國最大的戰略競爭對手，「威脅美國繼續偉大」。而法國長期以來是美國在歐洲的「異己分子」、「干擾力量」，一直要搞「法國戰略自主」，乃至「歐洲戰略自主」，抗衡美國。如今，美國對歐洲的控制已經開始動搖，法國就更加來勁兒，把建立「歐洲軍」、建立「歐洲戰略自主」喊得震天價響。美國很煩，但對這個「盟友中的搗亂分子」沒有辦法，輕不得，重不得；輕了，不管用；重了，會影響大局，引致美國在歐洲和西方的利益受損無可估量。

當下影響歐洲和法國根本利益的，是美國拿烏克蘭當槍使，挑起俄烏之戰，打得一塌糊塗，美國總統拜登「洗腳唔抹腳」，想抽身不理，讓歐盟獨自支持烏克蘭，承擔「嚴重後果」，消耗俄羅斯的同時，亦消耗歐洲，兩敗俱傷對美國最有利。拜登政府的這個企圖，法國、歐盟豈能不知？

馬克龍的反制之道就是以攻為守，擴大歐盟對烏克蘭的支持力度，包括北約出兵參戰、法國核武威懾，把俄烏之戰變成歐洲之戰，倒逼美國「回師」，把美國拖下水。美國能夠對歐洲的「土崩魚爛」置之不理嗎？