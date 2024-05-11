中美對峙愈演愈烈，美國民調諮詢公司蓋洛普此時發表了2024年度《全球領導力評級報告》，顯示在133個受訪國家中，美國在81個國家中佔據優勢，中國則在52個國家中佔優。結論認為，美國在爭奪全球領導地位的競爭中，擊敗了中國。

美國立國200多年，稱霸世界亦有過百年，在全球各地苦心經營，由軍事到金融再到文化均無敵手；中國則久歷戰亂，直到改革開放40年才取得顯著經濟成就。中國在短短數十年間，足可與美國並駕齊驅，成為美國頭號競爭對手，舉世沒有別國做到，若然美國這麼容易便失去一哥地位，豈非笑話？

美國在全球大部分國家中均佔據領導優勢，這是必然的事，也沒有甚麼好值得吹噓。例如最支持美國的是科索沃，這個國家就是美國帶頭促成它從塞爾維亞分裂並獨立；至於歐洲一向白人至上，跟美國有千絲萬縷的利益關係，政制也一致，歐盟甚至已被美國主導，支持美國是正常，支持中國才是怪事。

不過，隨着「一帶一路」展開，許多發展中國家，都受惠於中國推動的經貿和基建合作，特別是非洲，中國的支持度便明顯領先美國。此外，習近平出訪歐洲三國，包括法國、塞爾維亞和匈牙利，便反映歐洲絕非鐵板一塊。法國固然有大國雄心，不甘服膺於美國；塞爾維亞更因為科索沃問題，至今被歐盟拒於門外。單是在新冠一役，幫助塞國最力的是中國，總統武契奇先後15次邀請習近平來訪，今次終於如願。至於匈牙利，雖是歐盟和北約一員，但一向親中親俄，同樣藉由「一帶一路」發展經貿，得益匪淺。國與國的交往以利益為依歸，中國影響力勢必持續增加，舉債度日的美國，恐怕無法笑到最後。