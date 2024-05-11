以色列不顧國際譴責悍然進攻拉法，招致普遍的反感，這導致聯合國大會能支持巴勒斯坦的入會申請案。據說許多會員國認為除了授予正式會員資格，也將給予巴勒斯坦額外的權利與特權。這當然招致以色列反對，以色列駐聯合國大使埃爾德安譴責聯合國大會目前的決議草案，認為這將給予巴勒斯坦實質的國家地位與權利，並違反聯合國憲章。埃氏表示：「如果通過草案，根據美國法律，我預期美國將完全阻擋資助聯合國與其機構。」

這恐怕是史上首次有一個國家代表美國表達立場，而且預言美國可能採取的舉動。埃氏的理由是根據美國法律，向不被國際承認國家地位的團體授予國家地位的聯合國機構，華盛頓將不能提供經費。例如巴勒斯坦成為聯合國教科文組織的正式會員後，美國於2011年暫停資助這個組織。

但目前情況其實完全不同，因為巴勒斯坦成為聯合國教科文組織會員時，其國家地位並未受到聯合國承認，才導致美國法律不能接受。但若是聯合國大會真的通過巴勒斯坦申請案，亦即國際承認了它的國家地位，那自然也就不違反美國的法律了。

只是一般認為，即使拜登反對以色列進攻拉法，甚至已經暫停供應以色列彈藥，但是在面對巴勒斯坦申請案時，美國仍會投下否決票。所以也不會產生美國不能資助聯合國的法律問題，因為該草案根本就不會通過。

但以色列如此高調地幫美國做決定，簡直就是把美國當作自己的兒子，老爸說的話，兒子除了配合聽命，沒有其他選擇。21世紀的現在，人類普遍認為兒子也有自己的獨立人格，並非老爸說甚麼兒子都非聽不可。以國要是再如此簡單粗暴地對美國頤指氣使，恐怕美國人民的反彈就在眼前。