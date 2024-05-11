以哈戰事難以收拾，美國如今才知驚，並顯得手足無措，總統拜登周三警告，假如以色列總理內塔尼亞胡下令軍隊進入拉法嘅人口中心地區，美方將不會提供攻擊性武器，以免更多巴人死於這些美製彈藥的轟炸。

拜登首次承認，以軍進攻加薩人口中心時，使用美製炸彈，導致當地平民被殺。核查以色列喺加薩使用武器情況嘅美國政府獨立工作組成員布賴恩特指出，美製2,000磅和500磅炸彈是以軍於以哈戰爭中嘅主要彈藥。該工作組上月一份報告引述傳媒嘅調查，指單是去年戰爭首月，加薩境內便出現至少500個疑似2,000磅炸彈造成嘅彈坑。這也就難怪，從分析衞星圖像發現，自以哈戰爭爆發後，加薩供水和衞生設施有一半已受損或摧毀，大多數位於加薩北部和南部城市汗尤尼斯周邊地區。缺乏乾淨水和街上滿是未經處理嘅污水，對加薩民眾健康構成嚴重威脅。

聯合國日前發表報告，估算自以哈爆發戰事以來，加薩嘅人類發展指數（HDI）倒退40年，意味着當地發展水平恍如回到上世紀80年代，而全面重建加薩被破壞嘅民居，估計需時80年。HDI由聯合國開發計劃署自1990年起釐定，用以衡量各國社會經濟發展程度，當中納入健康、教育和經濟等多項因素。加薩如今逾七成住宅已部分或完全被毀。

據聯合國表示，2,000磅炸彈嘅威力可波及爆炸點周邊數百米範圍，造成人體肺部破裂、扯掉四肢等。紅十字國際委員會2022年一份報告指出，喺人口密集地區使用廣域炸藥「很可能有無差別效果」，涉及使用過度武力。拜登依家先話倘以軍攻打拉法人口中心地區，美國將不會提供攻擊性武器，這不是好比一個屠夫，滿手鮮血卻高嚷要食齋？