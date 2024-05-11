大國之爭牽動不少人神經，世界霸主的寶座，美國自動對號入座約80年，期間很多具威脅力的第二棒跑手都力竭而衰，只有中國從崛起之路跑到中美競爭的賽場。近日，歐洲有資深政治人物大談「中國已經崛起，美國已經失去霸主之位」，一言激起千重浪，美國人可能氣得牙癢癢，但難以發洩，因為這話是從學術殿堂傳出。

上述這番話，是本月3日英國牛津大學一個學術會議的發言，給中國戴高帽的人，是歐盟外交和安全政策高級代表博雷利。他說，中國已經崛起成為超級大國，而美國已經失去全球霸主的地位。博雷利沒有談美國在哪些方面輸了霸主之位，只是下了結論，並強調歐洲應該怎樣應對以中國為首、不少具獨特文化與行為模式的國家進位為中級大國後的外交與合作。

博雷利何許人也？來自西班牙的他早年活躍於西班牙政壇，之後曾擔任歐洲議會議長，是歐盟資深政治人物。今年2月，他曾與出席慕尼黑安全會議的中國外長王毅會面。

說回牛津大學的學術會議，博雷利當日表示，中國已經成為世界超級大國，不論在商品生產、軍事和技術方面，都已成為美國及歐盟的競爭對手。他強調，歐盟必須與中國合作，因為歐盟不可以只與擁有相同價值觀的國家合作。其後，博雷利談到世界的大秩序正在改變，言明自1945年第二次世界大戰結束後，國際間形成的多邊秩序，即國家行為體之間的行為方式，與在國際普遍通行的行為準則和規制的認受和遵守的方式，都在「節節敗退」。一大主要原因是印度、巴西、沙特阿拉伯、南非、土耳其等具獨特文化及國家行為方式的國家，正冒起成為中級大國，這些國力不弱的國家實力大升，勢令多邊主義不再成為國際間的主流思想。因此，歐洲繞不過要與這些即將成為中級大國的國家合作。

博雷利的言論，與國家領導人出訪歐洲的時間配合得天衣無縫，他選在學術討論場合發表上述言論，既為中歐合作抬了轎，又為歐盟先鋪中歐攜手的下台階。

若要平實而貼地的理解博雷利的話，那就是自二次大戰結束以來，西方陣營倡導的一套國際規則正在潰散，歐盟必須在外交上走新路。再簡單一點的看，就是歐洲在東升西降的大趨勢下，開始反思怎樣與世界新玩家合作。

本來中美誰是世界霸主的討論，一般分析都是中國最少還要到2028年，甚至到2035年左右，才能在經濟產值上超過美國；至於人均收入、軍力等怎麼算才是世界一哥，根本沒有一套準則。更何況，現在的中國還被美國從多方面制裁得死死的。這個時候，博雷利將中國置於美國之上，雖是美言或錦上添花，但對中國來說，卻是懸崖前的鮮花，不中看亦不中用，目前的中國只想昂然踏前路。