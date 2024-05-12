世界視線：印度青年高失業　人口紅利變負累

印度是一個年輕人佔高比率的國家，約一半人口年齡在25歲以下。10年來，印度經濟一直有平均每年7%的高增長，尤其在建造業方面，近幾年年增長都達10%。另一個高增長領域是IT行業，印度訓練出大量人才，加上薪酬合理，使國際集團紛紛到印度設立企業發展，例如德國思愛普（SAP）公司就在「印度硅谷」班加羅爾市設立地區總部，招聘了1.5萬人。

不過，有經濟學家指出，印度的經濟發展非常不均衡，近年該國教育水平高的人士，失業情況遠較低下階層嚴重。2000年印度人口是10.6億，2023年估計已增至14.2億人，這使政府創造就業職位有極大的困難，總理莫迪近年致力滿足年輕人的教育及工作需要，提供專業及科技教育，訓練了大量年輕人，但由於工業發展失衡，導致很多有專業技能的人士，找不到合適工作。

2000年，印度沒有受教育的國民，失業率是1.2%，有小學教育的是5.1%，有中學教育的是12.2%，有專上教育的24.5%；然而到了2022年，分別是3.2%、6.1%、11.5%以及28.7%，有大專院校學位人士，在高增長的社會中，失業率竟然更高。

另外，根據國際勞工組織（ILO）報告，2000年印度青少年失業率是35.2%，到2022年竟升至驚人的65.7%。最近的數字顯示，印度83%的失業人口在34歲以下。印度政府這些年來，未能全面在國家各工業生產領域引入外資，也未能扶持國家生產企業全面均衡發展，只有極少數領域有可觀發展，其餘領域非常停滯，無法增加整體就業。

印度主流媒體開始關注及報道失業，特別是年輕人失業問題，它們提出的解釋，首先是新冠疫情於2020年打擊本來在改善中的失業率，加上全球經濟停滯，國際勞工組織公布2023年全球只創造了1%新職位，估計2024年也只有1.1%，連中國都要面對普遍失業及嚴重的年輕人失業問題，印度自然難以幸免。

此外，亦有經濟學家質疑印度經濟增長高達7%，為何只富了極小部分人？勞工階層即使沒有失業，收入10年來也無實質增長。而年輕人失業嚴重，更說明印度本來可享受的人口紅利，反而變成負累，是嚴重的社會危機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻