正論：個人遊城市大增　如何能旺丁旺財

國家出入境管理局昨日公布，經國務院批准，內地將於本月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市的合資格人士，簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

對於內地再開放多8個城市赴港澳個人遊，旅發局主席表示感謝和歡迎，指中央政府於3個月內兩度新增個人遊計劃城市，令內地個人遊計劃即將覆蓋全國59個城市，而新增的8個城市皆為省會城市，人口合共超過3,300萬，認為香港將能夠開拓更多客源城市，帶來更多「人氣」，進而產生「財氣」，加強旅遊業對香港經濟的貢獻。

剛過去的五一黃金周，南下北上人流暢旺；從入境處數字顯示，儘管港人出境多過內地人入境，然而相差不至於太懸殊，關鍵是今年內地人入境數目比去年同期多，令人看到旅遊業正在穩定復甦。當然，港人北上消費熱情高漲。據本報報道，今日母親節，有酒樓指今年訂枱人數大減，生意額會下跌15%；至於花店亦指內地網購花束衝擊下，訂花人數較去年稍為遜色。本地餐飲、零售無疑一定程度受北上消費影響，但只要有足夠的內地旅客南下，有來有往，就是活水泉源。

文化體育及旅遊局局長表示，政府各部門與相關機構及旅遊業界加強協調，建立和提升香港與新增8個城市的直航運力；有議員則期望新安排有助增加直航航線，與省內、省際高鐵串連成交通網，幫助香港旅遊業市場發展。高官表示，會確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪；又誓言香港的旅客承載能力在過去已有所提升，有信心能為更多來自不同城市的旅客，提供豐富優質的旅遊體驗。

政府不忘鼓吹香港有中西文化薈萃的獨特背景，旅遊資源非常豐富，包括主題公園、郊野公園、自然生態、歷史古蹟、璀璨夜色、東西美食等，而傳統節慶和潮流文化活動更是數之不盡，單是在5、6月期間，香港便有長洲太平清醮、佛誕嘉年華、法國5月藝術節、中華文化節和香港國際龍舟邀請賽等一連串多元大型活動，中環海濱活動空間亦繼續有大型演唱會舉行，漪歟盛哉！

事實上，旅發局近期都有盡力配合內地旅客，譬如五一黃金周未受天雨影響而照常安排煙火表演，縱因天氣未能做到盡善盡美，亦吸引到一定的內地旅客好評。昨晚無人機表演，則安排雪糕車於傍晚6時至晚上8時，在灣仔碼頭入口靠左空地向公眾及旅客免費派發雪糕；表演由1,000架無人機拼湊出巨型平安包、太平清醮花牌等動態圖案，這無疑都可以吸引到一定的旅客。然而，要振興香港旅遊，除了大型盛事或城市深度遊，更要有規劃和策略，打造旅遊新思維，充分發揮香港的優勢和特色，讓旅客一新耳目，單靠美食和購物，香港顯然爭不過深圳。

要言之，政府要做好配套和統籌角色，業界亦應改善服務質素，讓旅客有賓至如歸的感覺，提高來港次數，以達致雙贏局面。