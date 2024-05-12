今次中法高峰會議意義重大。美國一直想圍堵孤立中國，形成全球性的排華陣營，但是美國最重要的盟友歐盟，在烏克蘭戰爭之前，德國與法國醞釀歐盟自主的發展。通過烏克蘭戰爭，美國成功地破壞了德俄的合作計劃，也用俄羅斯來把歐盟各國驅入北約的羅網之內，抗俄便不能脫美，且更可加強美國通過北約來束縛歐盟各國，德、法便沒法號召抗美，而且德國在其間變成唯美是從，即使北溪2號天然氣管道被炸，也不敢反抗。問題是，烏戰失利，美國要卸掉責任給歐盟，便令歐盟中的大國如法國有機可乘。

法國總統馬克龍近月已努力爭取對烏政策的主導權，搶奪美國的政治主動。德國總理紹爾茨訪華起不了大作用，因為德國的執政聯盟中綠黨反華激烈。馬克龍邀請習近平訪問，而不是跟隨德總理訪華，中方迅即答應，由是異軍突起，給馬克龍帶來難得的時機。

習近平訪法的成果，一是打破美國對華的圍堵，中法會面友好，向全球宣示。二是兩國合作，在農業與科技方面也破壞美國啟動的對華貿易戰和科技封鎖，尤其是在人工智能合作方面，兩國聯合公報提的立場，已超越對立國家的互相制約、對立，而是像友好國家一起探索人工智能帶來對科技、經濟、就業的重大問題，替人類社會尋求安穩的發展。三是對中東局勢的聯合聲明，打破了美國刻意製造的新冷戰兩大陣營的界限，超越美國及歐盟所強調的共同價值、歐洲價值。中法聯手發表對中東局勢、加薩事件的處理方法，譴責以色列，這是少有的國際共識。

一方面，這反映法國代表歐洲各國，對巴以之爭的反思，改變原來美國主張的偏幫以色列的立場。另一方面，中法政治立場相同，也代表了加薩事件可拉近中法以至其他國家的共識，形成強大的政治壓力。因此，在中法聯合聲明發表之後，美國也不得不改對以色列強硬。

中法共識進一步擴大了國際上對加薩事件和解決巴勒斯坦問題的共識，這是國際上許久未有的好現象。此例一開，中法日後還可以有共同對國際情況的聯合立場、聯合聲明。這樣的中法關係，可以牽制歐盟的態度，亦會破壞美國建立新冷戰的企圖。

中法共識，是中國外交出擊的第一着，作用明顯，影響重大，甚至跟着的歐洲議會選舉亦受其影響。