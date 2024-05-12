去年10月俄烏戰爭打得難解難分，雙方都感到巨大壓力之際，巴以戰爭突然爆發，令美國、西方、烏克蘭措手不及，震驚萬分，戰略布局一下子被打亂。莫斯科則喜出望外，大大緩解了壓力，因為美西方一定會分心，在精力、財力、軍援上減少對烏克蘭的關注和支持。

至於巴以之戰誰勝誰負，一時半會兒都不會影響俄羅斯。當然，這場仗陷入持久戰最好，以色列戰局不利最好，哈馬斯愈戰愈勇最好，這樣，就能把美國拖進另一場戰爭泥沼，對俄烏之戰更加自顧不暇。只是，對這樣的走勢和結果，俄羅斯並無操作牽引力量，它和巴勒斯坦、哈馬斯及以色列都是「友好關係」，不能「偏幫」。當然，要論「間接利害」，莫斯科不希望以色列消滅哈馬斯，因為以色列的背後是美國；若以色列取勝，美國即可抽身，全力支持烏克蘭，烏克蘭總統澤連斯基會大受鼓舞。

莫斯科在「戰爭」問題上沒有角色，就只有在「停火和平」問題上發揮一些作用，這也是身為聯合國安理會常任理事國的「大國責任」。於是我們看到，今年2月，俄羅斯總統普京將巴勒斯坦各派請到莫斯科談判，此舉是在美國主導的巴以和談問題上打入楔子。今年3月，俄羅斯在聯合國安理會上，否決了美國關於加薩問題的決議草案，認為「以色列的罪行甚至未有在草案中被評估」。事實上，去年10月巴以開戰之初，普京就明確反對以色列對加薩實施的大圍困。多年來，俄羅斯與阿拉伯國家關係良好，蘇聯時期支持阿拉伯人民反對以色列的猶太復國主義，這些年又有不少俄裔移民在以色列生活，凡此種種，莫斯科認為自己可以具有資格調解巴以衝突。

不過，從自身的角色出發，莫斯科對「巴以停火、釋放人質」問題不甚關注，莫斯科最關注的更在於巴勒斯坦各個政治派別的調停與整合，以便為加薩戰後做好準備，為俄羅斯的中東政策再出發做好準備。