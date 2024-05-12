正在瑞典舉行的「歐洲歌唱大賽」，因為以色列代表成功躋身決賽，觸發數以萬計的挺巴人士上街示威。主辦單位被批為雙標，一方面強調比賽不涉政治，另一方面卻拒絕俄羅斯代表參賽，卻讓以色列參賽者進入決賽，難怪示威者如此憤怒。

政治就是管理眾人之事，說該歌唱比賽不涉政治只是欺人之談。除了在俄烏戰爭爆發後禁止俄國代表參賽，2022年甚至讓烏克蘭歌手奪冠。今屆比賽，有巴勒斯坦裔瑞典歌手，在手腕纏着挺巴頭巾演出，主辦單位即時道歉。偏偏以色列參賽者獲得優待，就連參賽歌曲也叫《十月之雨》，令人聯想去年10月哈馬斯突襲以色列，主辦單位卻聽之任之，後來也僅是要求改歌名而已，並無禁止參賽或作出道歉。

連一個歌唱比賽也觸發大型示威，稍後在法國舉行的巴黎奧運，以色列選手會否遭受人身安全威脅，無人說得準。君不見，1972年的德國慕尼黑奧運，期間便發生了舉世震驚的恐襲事件，11名以色列代表團成員，遭巴勒斯坦激進組織「黑色九月」闖入選手村殺害。

事件多年前被荷里活改編成電影，由同是猶太人的史提芬史匹堡執導，廣獲好評，同時加深世人對以色列猶太人的同情。惟現在以色列所幹下的暴行，殘暴程度比恐怖分子猶有過之，卻因為拳頭夠硬，又有美國支持，西方領導人不批評之餘，還配合美國支持以國暴行，令愈來愈多人看不過眼。

凡事太盡，緣分勢必早盡。美以沆瀣一氣已觸發起美國大學生反以反戰示威浪潮，這股浪潮不斷向歐洲蔓延。一個歌唱比賽已觸發萬人上街，巴黎奧運示威連場已可預見，以色列選手肯定不止被喝倒采，恐襲風險可謂高唱入雲。