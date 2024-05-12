2020年6月底之前，《港區國安法》尚未通過，反修例風波亦未完全止息，更兼新冠疫情在中國爆發不久，部分香港年輕人受外國媒體蠱惑，以為新冠病毒是由武漢實驗洩漏出來，既為害國家，亦殃及世界，因此對中央頗不滿，當時甚至有學生問我，中國會否順勢出現「支爆」，會的話將在何時？

面對此等無稽之談，我也懶得正兒八經地作理性分析，即使分析，在那時那刻，這些木魚腦袋也未必聽得進去，便索性換個角度，跟小夥子們談玄說妙。我指出，若從術數的角度看來，中國非但不會「支爆」，由2022年下半年起，更會進入「得祿」大運，連續行5年，這是中華人民共和國成立數十年來，綜合實力最強盛，國際地位也最高的時候。

上述的預測，本欄在2022年之前已發表過，如今這5年「得祿」大運還未走到一半，但西方的媒體已甚少再敢談「支爆」，反倒是180度轉變，講中國的工業產能如何強勁，如何威脅其他工業國家的生存空間。至於昔日抱着吃花生心態，一心想見證中國如何當災的小夥子們，現在非但不敢再彈此調，部分人更經常到深圳吃喝玩樂，有的甚至正在盤算，下一輛座駕是否該換上國產的電動車。

如今筆者身邊的朋友，已經沒有人會再提「支爆」論，但有些人則轉而一臉認真地問我：中國固然不會完蛋，但香港會否完蛋？從術數上看，香港的未來還有希望嗎？中華人民共和國成立70多年後，假如當真走上「得祿」大運，然則，香港特區將來也有「得祿」運嗎？如果有，會在何時？莫非也要等上數十年？嘻嘻！這些全是有趣的問題，我不妨也以湊趣的態度姑妄言之，具體內容明日續談。