台灣的邦交國愈來愈少，但本月20日舉行的總統就職典禮，竟然有近40名日本跨黨派國會議員計劃出席，人數之多創下新高。日本國會議員踴躍報名參加慶賀團，反映在地緣政治緊張的情況下，日本和台灣作為美國遏華的「第一島鏈」，關係愈抱愈緊。不過，民進黨政府「哈日」除了可以尋找心理安慰，現實意義並不大。

台灣曾是日本殖民地，兩地關係素來密切。蔡英文上台後疏遠大陸，加上台灣和日本都是美國用來遏制圍堵中國大陸的棋子，大家在半導體等關鍵產業皆參與了對華遏制，算是有不少共同話題。台灣目前的邦交國只剩12個，為免賴清德就職典禮上人丁單薄，只好多找一些日本議員來撐場。

但在經濟層面，台灣對日本的貿易卻是長期處於逆差狀態。以去年為例，台灣對日貿易逆差128.96億美元；相反，台灣對大陸長期處於貿易順差狀態，去年的順差超過1,300億美元。出口去大陸仍是台灣不少產業未來最主要的財路。

如果從更長的時間維度來看，台灣無論是誰上台，兩岸經貿關係向前發展的大勢都很難阻擋。例如李登輝在上世紀90年代拋出所謂「戒急用忍」，冷卻台商赴陸投資，但隨着大陸加入世貿組織後開放市場，兩岸貿易金額很快就先跌後回升。陳水扁年代將「積極開放，有效管理」變成「積極管理，有效開放」，兩岸貿易金額在2001年至2005年期間也繼續增長了兩倍多。

反觀日本正面對人口老化、民眾收入減少和日圓下跌，內需購買力買少見少。厚生勞動省最新的數據顯示，日本人均實際工資已連續24個月下跌，刷新史上最長紀錄，反映中下階層民眾日子愈來愈難過。在此情況下，「哈日」也救不了台灣經濟。