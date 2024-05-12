昨日提到，雖然西方不斷將匈牙利總理歐爾班抹黑為反民主、反自由、反人權的獨裁者，冠以變色龍及「歐洲特朗普」惡名，並大力支持該國的親歐美左翼反對派，但歐爾班及其領導的青民盟仍在多次選舉中成功連任，國會議席愈贏愈多，有望成為現今連續執政最長的歐盟政權與領導人。這跟匈牙利過去百多年以至更早的戰爭苦難與國力起伏歷史，有着深厚關係。

匈牙利位處歐洲中心地帶，向來為東西方的兵家必爭之地。匈牙利帝國在12至15世紀為歐洲強權及基督教文化勝地之一，但其後被來自東方、信奉伊斯蘭教的鄂圖曼帝國打敗侵佔。19世紀匈牙利與奧地利合組奧匈帝國，再度叱咤一時，但一次大戰敗陣後又遭西方列強瓜分佔領，隨後一度赤化又復辟帝制，在接連的戰爭與內亂下，逐漸由強大、富有的文化大國淪為貧困小國。二戰時匈牙利更因選錯邊與納粹德國結盟，遭到蘇聯紅軍摧殘並二次赤化，期間曾爆發革命又被蘇軍武力鎮壓。

到冷戰末期，匈牙利是首批改行親西方政策的華沙國家之一，在1990年經民主選舉首次出現政黨輪替，但之後左右政權多次易轉，及至先後加入北約和歐盟，都未能為國家及人民帶來甚麼好處，經濟發展與社會民生多次受到美西方引發的戰爭、金融和能源危機，以及相關的政治內鬥打擊。

直至最近十餘年，經歷了百多年苦難的匈牙利人民終於醒覺，不再追求甚麼民主自由或大國復興，只求維護國家民族尊嚴與生活溫飽安穩，因而支持專制、狡猾，但似乎可帶來繁榮穩定的歐爾班，支持為了捍衞基督教文化和民族完整性而抗拒伊斯蘭移民，支持為了穩定能源供應而與俄羅斯友好，以及支持為了發展經濟而親近中國。