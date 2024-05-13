正論：方案屢改難施工　但知圍封路難通

政府於2012年8月推出「人人暢道通行」計劃，有關計劃主要在公共行人通道加建無障礙通道設施，即升降機及斜道，方便市民上落公共行人通道。計劃可謂用意良好，尤其香港人口老化，一些舊區老人家特別多，有關計劃可說是德政。然而，如果因為計劃前期準備的勘察工夫不足，以致工程方案一再更改，施工無期卻長時間圍封道路，令路面變窄，以致行人與單車爭路造成險象環生，那反而極度擾民。

話說屯門山景邨景華樓對出的一段行人路和單車徑由前年12月開始，街坊都因為道路圍封而無法直接通過。上址因應「人人暢道通行」第三階段計劃，路政署在2020年6月向區議會提出，在屯門區內5條行人天橋加建升降機設施，而橫跨鳴琴路近山景邨景華樓的行人天橋就是其一。

有關工程卻一波三折。有指工程迹近零進展，主因是施工位置環境複雜，非常棘手，工程方案需一改再改。今年1月路政署曾打算就該興建升降機工程，約見當區區議員講解最新進展，但因工程安排變化而取消。本報向路政署查詢，所得回覆是有關工程須盡量避免影響輕鐵運作，以及減少改動天橋結構，起初構思是加建的升降機設於天橋樓梯出口旁的行人路，與輕鐵邊界保持約3米距離。在工程設計階段，署方的顧問公司曾參考公用事業機構的地底設施圖則紀錄，評估加建升降機工程對地底設施，包括一條600毫米直徑的大型地底污水管及電線等可能造成的影響。

沒有最複雜，只有更複雜。其後，工程團隊按獲得的地底設施資料，與附近的居民代表商討遷移地底設施的施工安排。然而，要在狹窄的空間及貼近輕鐵邊界的位置進行挖掘工程放置新污水管的工程原來有難度，加上考慮到相關持份者關注施工期間所帶來的不便及衞生隱患，署方認為在原有位置加建升降機並不合適。

放棄原方案後，工程團隊曾考慮在毗鄰行人路的單車徑設置升降機，惟新位置更貼近輕鐵路軌，與其邊界最短距離只餘約一米；為保障公眾及鐵路安全，工程團隊多次與港鐵詳細商討方案的可行性和施工方法，惟未能在平衡技術要求及施工安排下就新設計方案達成共識。再三審視後，工程團隊建議在天橋樓梯結構坐落的位置設置升降機。不過最新方案又牽涉斜坡改造、拆除部分樓梯及地基、樹木保育等工作。工程團隊現正就最新方案與相關持份者商討，同時安排在斜坡進行勘探，待敲定最新方案後，署方會適時向屯門區議會匯報。要是事前考察及勘探得周詳些，相信便不至於衍生如此多問題。

本報記者現場所見，接近年半的長期圍封而沒有施工，地盤範圍內部分路面被刨起，圍封範圍旁邊雖有一條闊不足兩米的「替代路線」，行人和騎單車者共用，不時出現擦肩而過的情況，險象環生。有議員視察後亦覺得，署方長期圍封對行人構成不便，應先解封以便民；而最重要是盡快理清方案，從速加建升降機工程，畢竟山景邨落成逾40年，有好多老人家，再拖拖拉拉下去，除了造價勢必上升，更影響居民日常生活。