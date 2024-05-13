台灣當局目前的策略，是嘴巴軟軟，不在統獨問題上刺激挑戰大陸；中南海當然知道，這是策略運用，目的是假裝示弱，蒙混過關，「讓大陸找不到動武的藉口」。然而，大陸是一定不能讓台灣方面得逞的，而是按照既定方針，政治壓力、武統壓力一點兒不放鬆，根據情況主動權、節奏律完全自行掌握，不受台灣當局的裝慫影響。

隨着「五二○」賴清德「登基」臨近，大陸方面的政治壓力、軍事壓力升級。日前，大陸5艘海警船、7艘公務船，首次聚集編隊進入金門水域，進入台灣當局劃設的所謂「限制水域」。台灣海巡署雖然派出6艘海巡艇，聲稱「全程監控搜證並廣播驅離」，但嘴巴軟軟，不敢「放狠話」，不敢氣燄囂張，只敢說些甚麼「破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感，無助於兩岸和平交流」等「片兒湯」話。

然而，大陸方面在金門水域的施壓動作，只是「開胃小菜」，相信「五二○」前夕或當日，大陸會對台灣島有更大的施壓動作，給賴清德登基「贈興」。這方面的施壓，當然是軍事方面的，是大陸海空軍最大限度地抵近和飛越台灣島的海岸、空域。臨近「五二○」，相信台灣軍方也要做好全面一級戰鬥準備，美軍也會在台灣附近部署，做好增援準備。「五二○」這一天，台海端的戰雲密布。

這個狀況，任誰都估得到，然最驚恐的是賴清德。即使他在就職演說中，重彈放軟嘴巴的濫調，以「緩和兩岸緊張局勢、大陸放他一馬」，根本沒用。讓他公開放棄「台獨」圖謀，與大陸相向而行，推動祖國統一，更是不可能，至少當下他絕不甘心。何況，拜登政府只是表示「不支持台獨」，沒有表示讓他「統一」，賴清德對「棄獨謀統」這條生路，想都不敢想，而美國也絕不會放棄利用台灣、分裂中國的戰略。一切壓力都在賴清德身上，他使出渾身解數也賴不掉、甩不掉。