美國與古巴敵對數十年，在前總統奧巴馬執政下，兩國歷史性破冰，可惜特朗普上台後將一切推倒，兩國關係再次大倒退。南美向為美國後花園，如今影響力已大不如前，不僅跟古巴繼續交惡，在委內瑞拉密謀政變欲推親美傀儡上場，亦告失敗。反而中國這些年來致力在南美深耕細種，最近古巴便宣布，對中國公民實施免簽安排，兩國直航航班亦會在本月中恢復，亦會加強貿易與投資。而早在去年，美媒已在吹風，指中國在古巴修建新的軍事設施，有關談判已差不多完成，劍指美國云云。另一邊廂，中國亦持續發揮對金磚集團的影響力，跟巴西等南美國家交好。

當然，美國不是省油的燈，中國在美國後花園布局之際，美國同樣在亞洲伸長臂膀。美國利用台灣，以及拉攏日本、南韓、菲律賓均很成功；菲律賓的小馬可斯政府屢屢挑釁北京，美國甚至要在菲國建立中程導彈瞄準中國；印度則因為領土爭議，向來對中國不友善；拜登亦落力討好越南，希望將越南綁上反華戰車。在亞洲布下的圍堵中國策略，可謂成功。

很明顯，在中美競爭白熱化的今天，新冷戰已然成形，雙方各自在下一盤很大的棋。儘管中國一再強調永不稱霸，但美國不會相信。正因為中國在世界舞台舉足輕重，益發令美國惶恐不安，遏華的力度有增無減。

問題是，現在除了上述幾個傻不愣登的亞洲地區領導人，願意被美國當槍使，美國對其他盟友的指揮棒已愈來愈不管用。英國雖然是忠誠的小弟，但在一些敏感的議題上，並不完全追隨美國，例如接連在聯合國有關加薩和巴勒斯坦的問題投棄權票；法國更是叛逆心重，明言不會當美國的屬官。何況形勢使然下，俄羅斯只能一面倒向中國。