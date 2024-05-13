以巴衝突持續逾半年，隨着以色列軍隊繼續在加薩地帶南部城市拉法發動進攻，國際社會對美國駕馭不了以色列的不滿情緒愈來愈大。從地緣政治角度來看，目前最大的輸家無疑是拜登政府。不過北京當局不能只顧食花生，也要從中吸取一些教訓。

在人類的道德世界中，正常人都會同情弱者，保護弱者的言行能夠得到大多數人的支持。在國際政治領域，民眾同樣希望小國和弱國受到保護。所以縱使全球各地民眾大多不了解以巴爆發戰爭的內情，但當他們從電視畫面看到巴勒斯坦平民被傷害，直覺上就會支持巴勒斯坦。這也是近來各國出現反以示威的最大原因。一旦民情凝聚為強大的力量，便會給政府帶來壓力，進而推動當局調整外交政策，日前就有指愛爾蘭與西班牙、斯洛文尼亞及馬耳他等國準備一起宣布承認巴勒斯坦的國家地位。根據國際法，國家成立的其中一個條件是要得到別國認可。在眾多歐盟成員國中，目前只有8國承認巴勒斯坦為國家。隨着愈來愈多國家承認巴勒斯坦是國家，巴勒斯坦又向建國邁進了一大步。

台灣和巴勒斯坦不同，世界上只有10來個國家承認中華民國，其餘的大部分國家選擇和中國大陸建交，在建交公報上同意一個中國政策及台灣是中國的一部分。當然，也有國家未提及台灣主權，或者僅是表示「認知」到中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分。

隨着中美競爭加劇，兩國發生衝突的機率愈來愈高。另邊廂，許多中國人希望兩岸早點統一，不用這一代人等到白頭。兩岸一旦開戰，大陸必須精準打擊以避免傷及到台灣平民，讓國際社會轉向同情民進黨政府。這是以巴衝突對北京最大的啟發。