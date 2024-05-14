產評：華財幣雙策發力　穩經濟兼抗外敵

近季中國經濟有更多企穩的迹象，惟內部經濟轉型及外部中美博弈仍面臨較大挑戰，得加大力度穩住復甦形勢。內地財政部最新公布將發行萬億元人民幣超長期特別國債的時間表，以改善發債周期整體資金流，減輕還本付息壓力，更好地發揮國債資金「穩定器」的作用，若配合下半年貨幣政策適度寬鬆，以財政與貨幣雙策協調，料有助全方位拉動投資，促進消費，加強市場信心，為穩定中國資產估值再注入「強心針」。

不容否定的事實，乃過去中國經濟過於依賴房地產發展，市場形成樓價只升不跌的現象，房企以超高槓桿舉債，抬高地價，銀行貸款政策向房地產傾斜，地方政府財政亦嚴重依賴土地收入，威脅經濟可持續發展。最終由官方推出一系列房地產調整措施來收拾殘局，定調「房住不炒」，迫令銀行調整以實行更平衡的貸款政策，確保資金用於實體經濟；地方政府得重整財政，務實發展地方經濟，建立多元收入來源；房企得去槓桿，為發展失誤付出代價，與債權人務實推進債務重組，不然就以市場化手段淘汰出局，並嚴厲追責。

如是者，中國整體經濟增長因為內房危機而放慢，地方政府財政結構調整也需時。如今市場基本上已改變對房地產市場長期上升的看法，「水分」去掉，惟房企仍在化解龐大的債務，適逢中美博弈，製造業外遷，不少地方政府財政問題待解，此時正是國家適度加強財政與貨幣政策來為經濟補底的關鍵時刻，故今年3月，當局宣布將會發行超長期特別國債計劃，以加大政府財政支出，優化央企及地方政府財政結構，更好匹配較長期限重大項目的資金需要，提升財政資金使用效率，可謂來得正合時宜。

今年超長期特別國債其中兩個特點，一是不納入政府財政赤字，二是專用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力的建設。大國博弈下，包括戰略性新興產業、未來產業、數碼經濟等發展，都需要長期資金匹配，尤其是在國際環境愈見複雜，各國都在晶片、汽車等方面激烈競賽，以各種形式的政府補貼，鬥花錢來加快戰略產業發展，中國豈容例外？畢竟這些戰略產業投資周期長、風險高，且外部性強，單靠民間資本或個別企業根本無法承擔，需要政府投資來彌補市場力量不足。

歐美如今加大打壓中國，盛傳周內美國將公布狂加中國電動車關稅，如屬實是不折不扣的貿易保護主義。中國車企得確保自身產品技術與成本優勢，積極開拓歐美以外其他市場，並嘗試與歐美同業合作來打入當地市場；政府可適當運用財政政策來優化產業鏈，同時得加強刺激內需市場，既能穩定企業盈利基礎，亦為中國在貿易談判上的重要籌碼。

西方霸權當前，國際貿易規則龍門任搬，中國不可能奢望獲公平對待，要在日益無序的國際環境中促進有序發展，爭取合理話語權，政策主旋律必須針對自身戰略目標，加大各項政策協調投入，強化綜合競爭力，並及時去除市場風險隱患，步步為營。