正論：母子燒炭赴黃泉　支援不足釀悲劇

久不久就發生照顧者因不堪壓力而做出「傻事」的悲劇，反映照顧者長年累月照料患病者絕不容易，身心承受巨大壓力；隨着香港人口老化，近年接連發生的倫常慘劇，進一步揭示以老護老、以老護病、以殘護老、以殘護殘等現象層出不窮。

昨日近中午，一名女子前往葵芳邨葵仁樓一單位探望胞妹時，發現胞妹與姨甥倒臥屋內，懷疑燒炭尋短，大驚下報案求助。救援人員趕往現場，惟經檢驗後證實兩人俱已身亡，死因有待剖驗確定。人員將案列作自殺及謀殺跟進，正了解其家庭背景及動機。消息指，59歲姓黃女死者是城巴站長，患有心臟病，近日疑憂心無力照顧有智力障礙的32歲姓陳兒子，不排除因而與子一同燒炭同赴黃泉。陳男在庇護工場工作，昨晨因無故缺勤，職員於是聯絡其親友了解情況；黃婦的胞姊收到通知後，隨即上門查看，遂揭發兩母子在屋內同一張床上陷入昏迷，身旁有燒完的木炭爐，並留遺書，內容大致交代自己因健康問題而偕子輕生。事實上，今趟葵芳邨的悲劇，疑不堪壓力，一時想不通而走上絕路！翻查以往一些個案亦是如此。

比較近期的，如今年1月30日，警方接獲一名男子報案，指兩名長者被發現在石門站內殘廁暈倒，懷疑以膠袋笠頭企圖自殺，兩人為夫妻關係，其中71歲妻子因患認知障礙多年入住老人院，而80歲丈夫事發當日從老人院接走妻子後，前往石門站殘廁內尋短，80歲丈夫最終不治，其71歲妻回復清醒。

另一單則發生於今年3月27日的九龍塘老牌豪宅內，一對夫婦被家傭發現躺床昏迷，當中，七旬妻子身有刀傷倒地不省人事，身旁有一把染血漬𠝹刀。救援人員接報趕至，證實84歲男戶主當場死亡，其妻經救治後危殆。據了解，死者為一間廚具公司的家族成員，而受抑鬱症及情緒病折磨的死者妻子，因擔心無力照顧丈夫，曾於兩周前透露死念；相信有人以膠紙封着丈夫口鼻再企圖自殺，案件列作「謀殺」及「企圖自殺」，涉案妻子其後涉嫌「謀殺」被捕。

以上各個倫理悲劇或許背景有異，經濟情況亦有差別；然而，一個不爭的事實就是政府對照顧者支援不到位。一般貧窮長者，若因長期病患而需要人照顧，眾所周知，安老院舍宿位長期嚴重不足，他們遂被迫要居家安老，若然老伴本身亦老邁甚且有病，結果出現常見的以老護老、以老護殘的情況，一時想不開或情緒受打擊，難免做出「傻事」，稍為留心港聞時事，可以發現大半倫理悲劇多由此衍生。

本港人口老化，未來被照顧者和照顧者的人數肯定有增無減；要避免「壽則多辱」，早有論者指出當局要認真制訂一套周全的照顧者政策，對相關支援配套措施進行規劃，關鍵是須建立照顧者名冊資料庫，以便掌握照顧者實際數字；而若能再透過各區關愛隊進行家訪，識別哪些屬於高風險家庭，給予優先支援，一個及時的開解，一念天堂，一念地獄，相信有助減少照顧者殺死被照顧者一單接一單的倫理慘劇！