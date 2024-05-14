香港的功能應為配合國家的發展戰略，不應淪落為要中央特別照顧、偏幫來維持繁榮。若不如此，香港變成中國的負累，便破壞回歸與一國兩制的本意初心。

香港現時強調的發展方向，都是沿用英治時期的，沒有創新變更。金融方面的財富管理中心，或家族辦公室中心，執行中少有海外資本來港。香港這方面的政策主要是方便內地資本轉移出國外。早一段時期大量資金外流，主要是往歐美，多循非法途徑。現時的家族辦公室中心，是用合法方法方便內地資本繼續外流，並不是引來外國資金，投資內地或香港房地產以外的實業和服務業。香港的金融中心國際化基本還是中國資本的境外炒作，只是偶然讓國際資本進入香港股市對港股、A股、人民幣與港元投機一番，反而是香港構成了內地金融的風險。

港元體制不變，香港可怎樣協助內地的去美元化和人民幣國際化？香港的貿易又怎樣可促進中國貿易的本幣結算、人民幣結算呢？香港銀行表面開放，實際只對歐美開放，對新興國家的銀行和金融服務業還未真正的開放，香港金融的國際化實質是歐美化、中國內地化。從貿易到金融仍然未能配合國內向「全球南方」國家的開放和引進。相反地，香港的金融體系愈趨集中大型化，正形成寡頭壟斷，逐步失去發展多元化的動力和創新。

香港與內地最大的金融威脅是美國制裁，並最終可能被排除在SWIFT以外，香港沒有反制裁政策和措施。有沒有在SWIFT以外的方法呢？數字貨幣化或許有用，但還在研究初期，配套設施不足。若美國在短期內制裁香港的中資大銀行，香港可有甚麼對策？抑或讓滙豐銀行等佔據市場，取代中資大銀行？抑或是讓香港的金融體系癱瘓？據說特區政府有對策，但在市場信心不足之時，或許政府要多作解釋，安定市場的不安；亦應有具體措施推行，讓市場看到可能應對之策是否有用。

香港一國兩制的核心，是香港一制自主地找出發展途徑，並配合內地戰略。大灣區整合是必然，但不能以大灣區對抗一帶一路倡議，香港的出路是一帶一路的國際化，大灣區整體的出路亦是一樣。香港一帶一路方面與國家配合的戰略、政策在哪裏呢？一帶一路戰略包括金融，還有發展迅速的跨境電商貿易。香港似乎還未有甚麼規劃。