美國非常害怕中俄合作，又要捕風捉影地大談中俄合作威脅美國，對中俄合作，美國最怕的是軍事合作，因為美國正在軍事上支持烏克蘭對俄羅斯打代理人戰爭，打得十分辛苦和狼狽，如果這時中俄軍事合作，烏克蘭必大敗也。同時，美國又在台灣問題上利用台灣為棋子，打壓中國挑起台海之戰，美國又十分擔心也會中俄軍事合作「對台動武」。

美國國家情報總監海恩斯日前出席國會聽證會聲稱，美方首次看到中俄針對台灣問題展開聯合軍事演習，意識到這是中國希望與俄羅斯合作之處，包括可能「對台動武」；海恩斯聲稱，中俄在政治、經濟、軍事、科技領域的互動日益緊密，促使美國制訂新的計劃，安全部門及機構要致力應對中俄夥伴關係帶來的影響；海恩斯還聲稱，中國向俄羅斯提供軍民兩用零件和材料，令俄烏戰爭向俄傾斜，戰火不可能很快結束。

海恩斯以為中國和俄羅斯合作展開軍事演習是針對台灣問題，包括可能「對台動武」，這是她自作聰明、太自以為是了，大陸要「對台動武」、「解決台灣問題」，自己的力量足夠，包括美國膽敢軍事介入就將美軍一起打敗的力量足夠，何需與俄羅斯合作？同樣道理，俄羅斯打敗烏克蘭，包括力挫美西方對烏克蘭的軍援，完全靠自己的力量也已足夠，何需靠中國軍援？

山姆大叔對打壓中國和俄羅斯其實沒有信心，一直在拚命拉攏所謂「盟友合作」一起上，他把自己這種缺乏自信的「心態和思路」套在中俄身上，以為中俄必會合作才能對付美國。西諺有云：「誰得甚麼病，就會老說甚麼病。」山姆大叔正是得了「中俄恐懼綜合症」，才一天到晚地「指控」中俄合作要對付美國；山姆大叔的恐懼和糾結在於，他明明知道根本沒有力量與中俄同時為敵，不能兩面作戰，但偏偏好像有鬼催着他自蹈險境、絕境。這個世界太有意思啦！