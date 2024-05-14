中菲在南海的衝突持續之際，菲律賓外交部上周四突然宣布將對中國公民實行更嚴格的簽證管制。時隔一日，菲律賓國家安全委員會又呼籲政府驅逐中國外交官，聲言有關外交人員傳播虛假訊息，違反了菲國法律和外交禮節云云。馬尼拉政府的這一連串小動作，某程度上反映出菲律賓在南海衝突中找不到突破點後開始氣急敗壞，亂了章法。

不過菲律賓如此囂張反華實在有點違背常理。在國際政治舞台上，只有大國才擁有主動權，小國與大國對抗的話，一般只有大國制裁小國。中菲在南海有爭議的海域鬥爭至今，北京一直沒有對菲律賓實施制裁，反而是菲律賓不斷挑釁中國，難免令人感到奇怪。

事實上，中國和菲律賓的貿易聯繫非常密切，2022年雙邊貿易額高達877億美元。中國是菲律賓第一大貿易夥伴、第一大進口來源地、第三大出口市場。如果北京啟動制裁措施，肯定會對菲律賓帶來巨大的影響。10多年前中菲在黃岩島對峙時，中方一度制裁菲方，包括拒絕質量不合格的菲律賓香蕉入境，以及前往菲律賓旅遊的中國遊客人數持續下降，就給菲律賓帶來了相當大的經濟損失。

近年中國與菲律賓的經貿合作日益加深，這次若推出反制手段，菲律賓更難承受得起損失。不過北京至今遲遲不啟動對菲律賓的制裁，最大原因是擔心若和菲律賓交惡，有可能會激發其他東南亞國家對華防範，以及促使菲律賓進一步走向美國的反華陣營，令台海問題更加國際化，增加北京解決台灣問題的難度。目前來看，中菲對話的大門仍未關上，北京還是希望小馬可斯政府及時回頭。但一旦菲律賓的挑釁行動升級、觸及到北京的底線，北京就會啟動對菲律賓的經濟制裁。