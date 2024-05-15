正論：行會有求必應　加價無任歡迎

儘管本港經濟未見景氣，但加風卻沒有停止過。行政長官會同行政會議批准的士加價，所有的士落旗一律加2元，平均加幅約9%，7月14日生效。這些年，港鐵加價，巴士加價，小輪加價……每次公共交通機構申請加價，港府例必化身黃大仙有求必應，經營者笑逐顏開，可憐基層市民生活百上加斤。

加價後，市區的士落旗由現時27元加至29元，兩公里至9公里每次跳錶加0.2元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元，大嶼山的士落旗則由22元加至24元。港府揚言，審批是次加價申請已充分考慮各項因素，包括市民的接受程度、的士營運成本轉變和從業員收入，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等，並在維持的士營運的財務可行性、公眾接受程度兩方面取得平衡。的士商會更是大條道理，認為若加價2元會影響市民生活質素，建議不要坐的士。又強調加價後，司機可增加收入，車主能藉加幅補貼保險等開支，同時冀有助吸引新人入行，長遠更應建立定期檢討車資機制。

欲加之價，何患無詞。的士對上一次加價為2022年，當時落錶增加3元，港府和業界當然認為是次只加2元，加幅已算溫和。惟兩年間加價5元，加幅孰輕孰重，只有消費者才最有發言權。近年的士業界服務質素備受詬病，兜路、拒載、黑面、出言辱罵乘客、濫收車資等投訴屢見不鮮。就算不談服務質素，許多的士又殘又舊，車廂有欠清潔，也是不爭的實情。收費不比的士便宜的網約車愈來愈受歡迎，可見價錢並非消費者唯一考慮因素，服務質素才是最重要。業界一味怨天尤人，寧大費唇舌批評港府不取締非法網約車，甚至一度欲發起罷駛抗議，也不願的起心肝提升服務質素。這種態度，遲早會被消費者離棄、遭市場淘汰。

當然，公共交通機構年年申請加價，年年獲批，市民早已見怪不怪。港府每次對加價開綠燈，都是站在經營者一方說事，彷彿化身代言人，卻從無考慮小市民感受。疫情後不少打工仔工資並無增長，甚至被裁員減薪，卻見由港鐵到巴士再到的士，加價都是冇停過，一加俱加之下，市民搭車開支增加，連帶其他物價也會上漲。畢竟商人重利，眼見公共交通機構都大加特加，自己沒理由不加價，最終受苦只是沒有議價能力的基層市民。更不必說，其他公共機構如兩電提出加價，當局例必搬出利潤管制協議為擋箭牌，任由兩電飛擒大咬，行會猶如擺設，予人只為商界服務之感。

小數怕長計，這裏加數元，那裏加幾角，一個月下來，市民開支大增。負責任的政府應該做好把關角色，不應任由經營者予取予求，無奈高官權貴不知民間疾苦，只知閉門造車。港府要做黃大仙，對加價無任歡迎，那麼又有沒有認真督促業界提升服務質素？不僅打擊「黑的」只是一陣風式執法，所謂的士扣分制又遲遲未見實施，車費卻有增無減，乘客貼錢買難受。