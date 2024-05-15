世界視線：認清北約騙局　避免挑釁中國

今年4月4日，北約隆重慶祝成立75周年，除了香檳，還有盛宴，諷刺的是這個日子是兒童節，但北約這個戰爭大聯盟，真是兒童不宜。北約在蘇聯解體後，有3大轉化，第一是它由本來是對抗蘇聯領導的華沙軍事集團之西歐防衞組織，一直東擴收攬東歐國家及拉攏前蘇聯加盟共和國圍堵及威脅俄羅斯，使歐洲的地緣政治關係變得更緊張。

第二是它由1991年開始一直證明自己不再是一個防衞性的軍事組織，它極具侵略性，它的成員國曾介入伊拉克、阿富汗、利比亞、襲擊塞爾維亞、入侵敍利亞，以及現時的俄烏戰爭與巴以衝突，成為20至21世紀最具侵略性的組織，成為美國維繫全球霸權的工具。

第三是它還在美國政府的謀算下，結合日本、南韓、菲律賓及澳紐向印太延伸，企圖圍堵威脅中國及俄羅斯遠東地區。這一切舉動無疑更容易引發第三次世界大戰。

北約這75年完全說明它標榜「維護地區安全，保障自由、民主及人權的普世價值，建立國際規範基礎的秩序」，是一個大謊言。相反，它只是原西方殖民主義的延續，不斷支配侵略小國，控制它們在其規劃及支配下「發展」，掠奪其資源。在北約發展史中，無論成員國的葡萄牙薩拉查、西班牙弗朗哥、希臘及土耳其軍人政府都曾是法西斯政府，犯下不少歷史性政治罪行。更不用說老大哥美國、土耳其至今還在扶植國際恐怖主義組織。根據布朗大學研究，這20年來，美國政府反反覆覆勾結利用恐怖主義組織侵略，及後變得失控交惡下，令450萬人死亡及過千萬人喪失家園。

美國激發的俄烏戰爭，達致了美國政府構想的北約最理想階段：使美國入局（主導）、德國受壓及俄羅斯出局。如今美國主導北約及軍工企業壟斷了西方武器市場，德國能源受制及面對去工業化，俄羅斯在消耗戰的打擊及遭西方經濟全面制裁。

不過，歐洲政治反對勢力已開始認清北約的騙局，特別是美國因軍事實力衰退、美元濫發形成經濟危機，不單止將俄烏戰爭擔子轉嫁歐洲身上，更拉攏西方盟友誘發威脅中國的國家安全及經濟發展，使台海成為烏克蘭翻版。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻