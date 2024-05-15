內地發展國際化的跨境電子商務是否需要香港呢？

香港會說需要，因為香港的經貿體制優越，專業服務領先，航運屬國際中心，金融服務比內地國際化。

然而，實際上，除空運香港有優勢外，其餘的所謂優勢對內地跨境電商作用不大。空運成本也高，內地空運正在急速發展，亦大有取代之勢，且香港空運配套缺乏，只輻射大灣區，而大灣區已不是電商供貨的主產地，香港實際正被內地電商邊緣化。

內地跨境電商在美國市場可能遭遇美國政府的阻撓，如現時依賴的免稅郵件可能有變。在美國以外，特別是東南亞及俄羅斯等非西方國家卻是市場發展的未來重心。但香港除歐美以外，對其他國家市場的了解極為有限，對當地不同制度、文化語言習俗，乃至經貿情況了解也頗貧乏，不太可能作為內地電商的服務提供者。內地電商在香港設立對外發展總部便不大可行，乃至把公司總部轉移。

電訊在內地已可暢通地連接世界。香港的金融專業服務和人才對電商發展非西方市場沒有多大助力，但經營成本高，性價比低。即使在深圳更勝於香港。深圳也連接內地四通八達的海陸空運輸體系，不受香港的關卡隔阻，內地電商人員出外方便和成本低。深圳等機場連接西方國家的城市勝於香港。無論從哪個角度看，供應鏈、商務聯繫、人員往返，香港都沒法與深圳等內地大城市相比。內地的跨境電商又怎會利用香港作為對外的基地呢？

國際電商是大勢所趨，香港本地電商發展緩慢，沒有出口創業的衝動和謀略。香港沒有本地跨境電商，亦缺條件吸引內地電商。跨境電商多是中小企業。香港過往集中對大企業及歐美企業的招商引資，對中小企業沒有具體優惠政策吸引。本地缺乏電商的集中，也沒有利發展的生態，單靠傳統為西方而設的制度優勢，面對電商的新經貿生態，有何吸引力？

電商不需要香港，但香港卻需電商來更新提升本地的經貿水準，迎接國際市場的變局。香港不可能單靠低附加值的內地旅客旅遊而生，香港的國際經貿中心的各種制度、服務、基建都需借助電商來推動轉變，在新的市場環境中繼續發展，以保國際經貿中心的功能，和香港未來發展的機會。不過電商變化急速，香港可能是時不我與了，要加一把勁改變。