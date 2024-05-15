在美國的政治、軍事部署中，台灣問題處於印太戰略的核心地位。台灣問題一旦被中國統一大業解決，一旦大陸的武統擊垮了美國的軍事干預，山姆大叔的印太戰略就會崩盤，南韓、日本、菲律賓、澳洲、印度之間的「連線」就被切斷，首尾不能相顧。美國在亞太地區對中國的圍堵、遏制就被打碎，美國將「失去亞洲」。

中國改革開放40年取得巨大成就，令武統台灣成為可能，美國的軍援甚至直接參戰阻嚇不住解放軍，對此令美國要制訂所謂「印太戰略」對付中國，糾集盟友「共同抗中」，以為這樣可以嚇退北京。為此在製造輿論、欺騙世人方面，山姆大叔一貫地顛倒黑白、賊喊捉賊，把美國幾十年來利用台灣為棋子，支持「台獨」說成是「維護台海穩定和平」，把中國要實現國家統一、維護領土完整、收復台灣，誣為是對印太地區的威脅。

剛上任的美國印太司令帕帕羅日前說，美國軍方必須做好準備，應對中國在印太地區集「非法、脅迫、侵略、欺騙於一體的入侵性及擴張性主張」。他聲稱，印太司令部團隊準備利用當前戰略機遇，打造有利於美國及盟友與夥伴的環境。美國國防部長奧斯汀出席帕帕羅就職儀式時說，中國是目前唯一有意圖及有能力主導印太地區的國家，美方將關注中國持續在台灣海峽及南海等地，作出愈來愈具脅迫性的行為！明明是美國為了自己的邪惡利益，跑到印太地區、台灣海峽、南海，搞非法、搞脅迫、搞侵略、搞欺騙，卻倒打一耙誣陷中國，美國的流氓、無賴、醜陋嘴臉令人作嘔。

1947年成立的美國印太司令部，目前已經提升、擴建為所謂「地域型一體化作戰司令部」，管轄38個國家及地區，橫跨14個時區，涉及全球逾半人口，指揮區內有美國陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、太空軍、海岸防衞隊，舉凡38萬作戰和文職人員。美國印太司令部強化成這個樣子，第一要務就是「守住台灣」！