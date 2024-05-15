事有必至，理有固然，一個國家的興衰成敗往往有迹可尋。許多人不同意美國霸權已開始衰落，媚美人士依然言必稱美國，視之為甚麼燈塔和典範。其實只要看看當今華府政客都是些甚麼貨色，就知道美國霸權今非昔比。美國國力最巔峰的時候大概是上世紀90年代中期，時任總統是正當壯年的克林頓，可謂登車攬轡，意氣風發，「慨然有澄清天下之志」。反觀現任總統拜登早已年過80，老態龍鍾，耳不聰目不明，說錯話、認錯人、走錯路、打瞌睡，是其最大特色。拜登年紀比克林頓還大了4歲，後者早已退出政治舞台，前者還在競選連任，你說奇不奇？

美國政壇後繼無人，由此可見一斑。就算拜登競選連任失敗，明年換上特朗普再當總統，屆時其年齡也已將近80歲。至於美國國會裏面，來來去去也都是一班老面孔，七八十歲者大有人在。老人治國，正是當今美國最獨特、最詭異的一道風景線。許多美國選民也許很納悶，為甚麼一定要在兩個爛蘋果中選一個？為甚麼沒有其他更好的選擇？

雖然國家興衰與政客年齡未必有直接關係，但美國國力由克林頓時代的巔峰開始走下坡，則是不爭事實。當年美國GDP佔全球比例高達40%，現在降至25%；當年美國聯邦政府沒有赤字，現在債務纍纍；當年美元霸權穩如泰山，現在全球都在去美元化；當年美國揚言可以同時打贏兩場半戰爭，現在連胡塞武裝也搞不定；當年美國是以色列的爸爸，現在成為以色列的兒子。誰說美國霸權沒有衰落？

正因為美國國力大不如前，所以面對日益崛起的中國，既焦慮又惶恐，而愈是焦慮惶恐，就愈是歇斯底里。這些年美國不擇手段打壓中國，使出一個又一個陰招，結果都是枉費心機，不但無法阻止中國繼續發展，反而傷害自身。最近美國政客大肆炒作中國「產能過剩」，正是黔驢技窮的表現。

有美國機構早前公布一項關於全球領導力的調查結果，在一對一情況下，全球133個國家中有81國認同美國，52國認可中國。有些人據此認為，美國國際地位和影響力依然遠超中國。實際上，美國一直利用國際話語權唱衰和抹黑中國，導致許多人對中國懷有莫名的偏見和惡意，在訊息嚴重不對稱之下仍有這麼多國家認可中國，恰恰證明中美實力此長彼消。