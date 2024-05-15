昨日本欄的文章，內容跟今日相近，前者是主動發表，後者有一半卻是受人所託，所託之人正是筆者的朋友，他希望我借這個小方塊，具體講述早前一起尋找失物的過程，從而反映出今天內地執法部門的效率和工作態度。世界首富馬斯克曾說，現在的中國政府，似乎比起很多歐美國家的政府更加重視人民，也更重視百姓的幸福感，是耶非耶？身為香港人，有時候也要親身經歷過才知道。

早前談到在5月12日母親節當晚，朋友與我一起乘出租車到深圳灣口岸，匆忙間，他把行李箱遺在車上。我倆到派出所報失，公安同志花了45分鐘時間搜看監控視頻，希望找出那輛出租車的車牌。可惜下車處正是監控的盲區，結果白忙一場。負責的同志仍鼓勵我們不要放棄，馬上提供其他方法，建議到別處再試。

朋友回港後，翌日再到深圳，因為當天是在福田區上出租車，於是到福田區派出所，請當地的同志想辦法。據朋友說，派出所內幾乎所有公安人員，都在忙於辦事。一位老婦人對着警察同志千恩萬謝，她的失款只不過約1,000元人民幣，公安部門卻願意花上很大的勁兒，替她討回來。老人家淳樸善良，想在討回的失款中拿出一部分，酬謝出力的同志，同志們當然不肯接受，只叫她放心回家便是。

朋友說他一面看着上述情景，一面體味着派出所內漆上的一句標語，內容的大意是：警察的工作就是一道牆，一面對着黑暗，一面向着光明！朋友平素少近官門，但是他那兩天都在內地的派出所出入，眼前所見到的，似乎盡是光明。公安部門最終更是不負所託，朋友丟失的行李箱，不消24小時，便能完璧尋回，內中的4,000元現金，一分沒少。