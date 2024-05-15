台灣外交部長吳釗燮因為槓上國民黨立委徐巧芯並且提告，被媒體封為「魔法部吵架王」，吳釗燮日前更在社群媒體Threads發文：「面對無理的質疑，林北（閩南語你爸之意）一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」 似乎還頗為得意。

就不提當年韓國瑜一句：「林北等你！」被民進黨群起圍攻，指摘他粗俗低下，現在卻說吳釗燮的表現是「接地氣」這種明顯的雙標了。這位自以為是戰神的吳釗燮，實際上在台灣民間真正的綽號是「無招蟹」，意思就是除了揮舞大螯恐嚇外，其實外強中乾、毫無辦法。最佳例證就是他擔任外交部長期間，台灣一口氣斷了8個邦交國，創下歷任外交部長最高紀錄，而吳釗燮每次除了怒斥大陸打壓外，也只能吹鬍子瞪眼、束手無策。

在面對正常人早就該負責辭職下台的質疑時，吳釗燮還以自己每次都有口頭向蔡英文請辭，每次都獲慰留為自己辯護。但連續8次都獲慰留，不正是證明了他戀棧權位，請辭只是做個樣子，實際上根本就沒打算要走？這種上下交相賊的作法，早已讓台灣的所謂外交，成了國際笑柄。

其實就算是吵架，吳釗燮也毫不高明，因他面對立委質疑，從頭到尾無法正面答覆，只能不斷跳針，要立委用「藐視國會罪」辦他，說穿了也是明知此法尚未通過，所以有恃無恐，單純耍無賴罷了！但這種耍無賴的方法用到講求實力的國際外交上，除了被人瘋狂打臉嘲笑，不會有更好下場。

然而可怕的是，賴清德在美國的壓力下，居然要用這個只會嘴炮誤國的吳釗燮擔任國安會秘書長，吳釗燮愈是對大陸嘴炮「奮戰」，愈會讓兩岸間衝突升溫，台灣處境更加危殆。520後兩岸想要和諧，恐怕是緣木求魚了。