蔡英文執政8年期間，由於和大陸交惡，台灣的邦交國不斷減少，國際活動空間屢屢受限。2021年立陶宛同意台灣設立代表處並冠名「台灣」，是台灣首次在中國大陸的邦交國以「台灣」作為駐處名稱，被民進黨政府視為重大突破並大吹大擂。豈料立陶宛現任總統瑙塞達日前競逐連任時，改口稱應將「台灣」更名為「台北」，台灣當局大為尷尬，只能弱弱回應說尊重對方意見的表達。

從現實角度來看，瑙塞達改變立場並不難理解。立陶宛面積細小，在東歐只是個小國，和中國大陸的經貿往來一向緊密。立陶宛2021年轉向支持台灣後，北京立即把與立陶宛的關係降為代辦級，雙邊貿易關係急轉直下，立陶宛對中國大陸的出口連續兩年衰退，給立陶宛經濟帶來不小的衝擊。

立陶宛智庫調查發現，大部分立陶宛受訪者認為中國對立陶宛是有利益的市場，應務實且不要批評中國。近四成人認為支持台灣並未帶來經濟利益，遠比反對者多。國家之間交往每以利益為先。立陶宛過去3年深受北京各方面的制裁困擾，之前挺台的瑙塞達為了爭取連任，改變立場實屬正常。

諷刺的是，民進黨政府去年才爆出斥巨款資助立陶宛。瑙塞達這次要求「台灣代表處改名為台北」，再次揭示民進黨當局的金錢外交失敗。過去民進黨批評國民黨政府花錢買友誼是凱子外交，孰料自己執政後有過之而無不及。瑙塞達在賴清德520就職前夕改口要求調整台灣駐處名稱，冀與中國大陸恢復外交與經貿交流正常化。這究竟是瑙塞達的個人意願，還是北京背後策劃，意圖向賴清德施壓？外界不得而知。但民進黨政府一日不改變逢中必反立場，未來肯定還會面對類似的壓力。