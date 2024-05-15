西班牙加泰羅尼亞自治區日前舉行議會選舉，雖然由自治政府前主席普伊格蒙特領導的激進加獨政黨議席增加，但由於其他獨派政團表現差劣，整個加獨陣營的議席數目未能過半，自2012年以來首次喪失議會控制權。反對加獨的左翼社會黨則成了今次選舉的贏家，但議席數目同樣未過半，需要拉攏其他黨派籌組聯合政府，是否成功仍屬未知之數，可能會出現懸峙議會和看守政府。

情況猶如去年西班牙全國大選，在野右翼人民黨取得較多但未過半的國會議席，經多番嘗試仍無法與其他細黨合組聯合政府。反而是技術上敗選的首相桑切斯領導的社會黨，成功拉攏部分加獨政黨組閣繼續執政，條件之一正是特赦因分裂國家等罪而流亡海外的普伊格蒙特。

雖然桑切斯形容特赦決定為「和解」而非政治交易，但仍然引起許多反加獨人士不滿。但觀乎今次加泰議會選舉結果，經過多年的統獨政治爭拗、充斥暴力和最終被裁定違憲的獨立公投，以及西班牙中央政府的強硬鎮壓，有較多加泰人民選擇了和解而非對抗，估計加獨運動難以在短期內捲土重來。諷刺的是，桑切斯現時正因妻子涉貪問題而隨時倒台，加上今次獨派選舉失利，普氏至今仍未敢回國，僅走到法國南部為黨友跨境助選。

加獨運動由盛轉衰的另一主因，是美西方的明確反對態度。其一是桑切斯與社會黨均為歐盟與北約的支持者，其二是美西方此前才強烈批評俄羅斯，藉着獨立公投吞併原屬烏克蘭的克里米亞，怎能在短時間內自打嘴巴？不過這又引起塞爾維亞總統武契奇不滿，他曾公開反問美西方：為甚麼加泰公投獨立就是不合法，但科索沃獨立連公投都沒有，就獲得你們支持？