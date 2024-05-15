俄羅斯總統普京本月7日宣誓展開第5個總統任期後，9日喺莫斯科紅場舉行衞國戰爭勝利日閱兵，普京發表簡短演說，稱俄國不會受任何人威脅，戰略核力量一直保持備戰狀態；扼要指出俄方立場主調，充分演繹甚麼叫「吉人之辭寡」。

普京於12日公布人事大改組，最矚目的當推經濟學家兼前第一副總理別洛烏索夫出任國防部長，現任嘅紹伊古改任聯邦安全會議秘書。68歲的紹伊古係普京嘅長期親信，2012年起領導國防部。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，紹伊古獲任命聯邦安全會議秘書後，將繼續喺熟悉嘅領域工作。

一般分析認為，紹伊古調職係明升暗降，指佢出任國防部長12年後，已失去普京親信忠臣嘅光環。這方面，相信係俄烏戰事打咗逾兩年，佢被批評首年指揮失靈，又冇向普京如實報告前方軍隊重大傷亡；去年僱傭兵集團瓦格納發動嘅短命武裝兵變，矛頭亦直指紹伊古而非普京，瓦格納將戰場上的一再敗退歸咎紹伊古領導無方。

有專家指聯邦安全會議純屬「普京前重臣收留所」；不過，紹伊古調職而非革職，亦可謂「體面下台」，可見普京對佢仍有一定嘅信任，喺俄羅斯國防和安全戰略上，仍有重要角色。候任防長65歲的別洛烏索夫原是任職學術界的經濟學家，主張控制論經濟學，與普京關係非常密切，兩人志同道合，都有重建強大國家的願景。普京改由文官領導國防部，會有更多開放和創新，改善國防部經濟狀況，更有效地列裝武器軍備。從人事大改組，種種迹象可看出普京試圖更好地利用國防預算贏得戰爭，同時做好經濟戰準備。這亦意味俄羅斯走向「戰爭經濟」，準備同烏克蘭打長久戰。