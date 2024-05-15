南海是中國崛起之路上最看重，亦是部署得最早的地方，2002年中國已與東盟簽署《南海各方行為宣言》，本想以基礎共識解決大紛爭。可惜域外黑手一直反向操作，菲律賓去年起立場大變，繼炒作仁愛礁紛爭後，近日黑手又伸向仙賓礁，只是小馬可斯後院失火，菲國近期爆出警隊高層要逼退總統之說，內亂不平，小馬可斯還在外四處點火，焦頭爛額也是活該。

中國和菲律賓近月關係很差，菲律賓猛咬南海問題，有的炒作是為自己的謊言遮羞，有些則是向中國再出新招。日前，小馬可斯的總統辦公室發聲明，聲稱菲國海岸衞隊監視到南海又有新造島行動，菲媒追擊下，菲國海岸衞隊發言人解釋，被造島的地方是南海仙賓礁，那裏被人進行了小規模填海造地，菲律賓說，這可能是中國所為。即使中方反擊說法毫無根據、純屬造謠，但謊言的猜疑作用已見效。

大部分人都對仙賓礁感到陌生，翻查一下資料，菲律賓的用心險惡便一目了然。仙賓礁於上世紀初已見於歷史典籍，這個位於南海，距離菲律賓及台灣都有一定距離的礁域，早於1935年已是當年主政中華大地的中華民國的主權領域，其後兩岸分治給了菲國佔便宜的時機，自此雙方紛爭不斷。

如1987年，中國在南沙群島進行綜合調查及豎立標識行動，當時是中國南沙綜合科考隊在南沙群島東北部10座珊瑚礁設置石碑及標識物，科考隊花了約個半月，登上仙賓礁、仁愛礁、美濟礁、信義礁、海口礁和半月礁等共10座礁，在上設立考察標識。這些標識都是中國主權的一大象徵。

然而，1995年3月，菲派軍隊登上部分礁域大肆破壞，像美濟礁北部的五方礁、半月礁上中國豎立的石碑，及仙賓礁上的標識都被人刻意損毀。雙方此後在相關礁域一直有主權紛爭，其後曾因中菲高層的君子協定，紛爭稍緩，現在菲國明顯又要使壞。

菲律賓點火圖佔島霸礁，行動可視作該國早前單方面撕毀與中國的南海協定之下集。事實上，小馬可斯政府去年11月已揚言，接觸了馬來西亞和越南等鄰國，希望討論制訂他們單獨的南海行為準則，這行動的目標當然是想把中國排除在他們小圈子的南海行為準則之外，欲撇東盟組織於不顧。

說到底，菲律賓的陰謀就是在美國撐腰下「賊佬試沙煲」，一步步測試中國對南海利益的底線，哪一個礁、哪一個海域有突破口。只是，縱使菲國上竄下跳，小動作不斷，但在南海內並未拉攏過甚麼了不得的幫手，馬來西亞便以「南海需要更團結」之言，請菲律賓啃了一個檸檬。這條路走不通，菲國便再出新牌，炒作仙賓礁議題。

這個時候，小馬可斯自己亦陷入困境，政治動盪還在發展中，若安不了內，一切就免談了。