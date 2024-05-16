正論：垃圾車隨時墮坑　職安健不是講玩

本港大小工業意外不絕如縷，部分更搞出人命。港府開口閉口重視工人性命安全，誓要將職安健風險降到最低，惟事實卻是監管不力，尤其對外判承辦商放任自流。本報接獲投訴，指環保署轄下的西九龍廢物轉運站，在短短4日內竟發生3宗事故，險些奪命。署方初時推說沒有發現，其後才承認存在安全隱患，已責成承辦商跟進及改善。

西九龍廢物轉運站共有數十個垃圾槽，每個垃圾槽深約3至4米，原本有石壆作隔阻，以免垃圾車倒車時墮入深坑。然而上址日久失修，不僅經常出現垃圾堆積如山，遮擋石壆及司機視線的情況，更有約三分之一的石壆損毀無人修理，司機只能依靠現場職員指揮及自己判斷距離，終有事故發生。本月6日、8日和9日，皆有垃圾車在傾倒垃圾時，因為沒有石壆作阻隔，以致兩次有「半輛」垃圾車跌在槽內，需出動吊車處理。而本月6日發生的意外最為嚴重，整輛垃圾車連同司機一同跌落3至4米的「深坑」，而壓縮垃圾的機器仍然運作，幸好司機未有被拋出車外，否則肯定連同垃圾一併壓縮為「肉醬」，後果不堪設想。

工會指出，司機曾多次向現場職員反映石壆損毀會有危險，但一直未獲重視，受損石壆亦無人修補。而工會亦曾兩度向環保署投訴，惟署方同樣未有採取行動。環保署回覆查詢時，表示已翻查閉路電視紀錄，證實有垃圾車倒車時後輪超出石壆範圍，導致「車底部分損毀」，堅稱並非整輛車跌落垃圾槽，同時強調署方職員每日都有監察現場情況，沒有發現石壆受損；直到後來才改口，責成承辦商加強檢查、維修石壆和提交報告，勞工處亦正了解事件。

踢一踢，動一動，向來是港產官僚習性，即使現屆政府強調積極有為、以結果為目標，但官僚陋習並無明顯改善。須知小問題可以變成大問題，所有嚴重的意外皆由微小的疏忽造成，職安健怎麼強調都不過分。一旦垃圾車司機真的連人帶車跌入深坑、絞成肉醬，試問官僚該當何罪？港府將工作外判，就等於連監管責任也外判，堪稱不負責任。實際上，近期發生的奪命工業意外，很大程度源於承辦商輕視工人安全。例如上月有4名工人在沙田進行渠務署工程，懷疑在沙井內吸入硫化氫，導致兩人死亡。工人便被指沒有安全裝備，承辦商也無派人在密閉空間外作出跟進，跟去年9月西九圓方奪命工業意外如出一轍。

說來實在諷刺。一方面是官僚高喊重視職業安全，煞有介事大幅提高《職安健條例》罰則；另一方面卻是意外層出不窮，工人非死即傷。意外一宗都嫌多，如何才能將意外減至零，必須要政府、承辦商和工人三方面緊密合作，首要則是政府加強監管，嚴懲違規承辦商，並將他們拒於政府工程門外，法庭更不能一味輕縱。未來還有大量工程上馬，工人對社會發展非常重要，其人身安全必須獲得周全保障。