香港要吸引甚麼人才呢？

大企業及其高管？大企業是跨國經營，它們的高管人才是跨國流轉，香港給他們居留權，他們也不一定會定居香港。大企業要借香港進攻內地市場，在內地開放之後，香港的作用大減，大企業還可留些公司內部的業務在港，利用香港的國際服務，但絕大多數的工作人員，都可在內地的總部運作，有需要時聘用香港的專業服務。在香港設大中華或亞洲總部，已經失去價值。即使在香港還有辦公室，人員只是三數，不過是公司業務的國際仲介的中轉點，跟以往內地未開放時數以百計僱員不同。這樣吸引大企業來港，徒有虛名可作公關宣傳，實際效果極微。

高科技人才？香港僅有大學科研，沒有多少科研機構，外國及內地設在香港的科研部門也寥寥可數，不成集聚，整體缺乏科研生態，高科技人才來港沒有機構可依靠，要創業也缺條件。單在大學工作，作用有限，且香港的大學以發表論文為主，應用不足，近年更積極在珠三角設分校，科研重點會逐步轉移內地。高科技人才來港無所用武，倒不如往內地。讓他們取得在港居留權，不過方便他們來往，對香港科研產業的發展，應無效果。

高收入人才？高收入源自何種經濟活動？香港的本地企業本有高收入人才，再吸引同樣人才，最多是填補退休或離職的空缺，不是因他們來港而創造新的企業、新的高收入職位。若他們是海外工作的高收入人才，來港可怎樣發展？自由工作者或可，但香港的電影、文教娛發展大不如前，已沒有自由工作者聚居的發展，倒不如轉移內地，生活成本較低，機會更多。

香港正處於經濟轉型階段，需要的是創業轉型人才，不屬高收入者，卻要有耐苦、艱辛創業的韌力和衝勁。已有成就者來港，不過是為享受香港現有的繁榮，不是為香港發展努力。招商引資已是上世紀的政策，當今香港更需要的，是內地在新經貿生態中創業的中小企以及其骨幹人才，借助他們，香港才有機會轉型提升。這些人才不需要政府資助，只要在居留權方面對他們放寬，作一些引導，特別是非西方海外市場的推介，內地進取心極強的中小企業家便會自尋出路，替香港及自身創雙贏之道。政府應把對大企業與高收入人士的招商引資工作，轉移重心來招攬內地新型的中小企業。