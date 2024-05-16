世人所見，以色列總理內塔尼亞胡一意孤行要進攻拉法，是因為美國拜登政府並沒有實施足夠的壓力，逼其停止行動，只是輕描淡寫做做樣子；內塔尼亞胡不怕拜登，看透其在演戲。

根據美以關係，人們要問，如果美國硬要以色列停火，放棄武力和屠戮解決問題，以色列真能頂住壓力，我行我素嗎？美國若真是翻臉，不再支持以色列，撤走周邊地區武裝和軍隊，任由伊斯蘭國家、阿拉伯世界合力反攻，以色列是必敗無疑的。對於這樣的後果，以色列不怕嗎？

然而，內塔尼亞胡篤定美國不會翻臉，以色列堅信猶太財團、猶太勢力，已經相當有效地控制了美國的政治、經濟、文化教育領域、精英、決策集團，甚至白宮、華府、五角大樓、參眾兩院、媒體輿論、意識形態……就算有個別或一小撮政治人物「唔妥以色列」，也不敢直白地表示出來，更難形成決策，此其一也。其二，美國在歐洲、中東、阿拉伯世界、非洲的利益，決定了不能沒有以色列，不能沒有一個強大的以色列。現在全球正處百年大變局中，美國正在和中國、俄羅斯展開大國殊死博弈，美國比任何時候都需要強大的以色列。

其三，美國和以色列都清楚，他們的關係不可能真正翻臉，以色列怎麼吵吵鬧鬧、懟美國、特立獨行，也不會傷害美國利益，沒有二心；美國再怎麼討厭以色列、不滿以色列，也不會真下「狠手」，大家終究是「自己人」。其四，拜登政府、美國政界、軍工體制都清楚，以色列抓住這個「千載難逢」的復國、報仇機會，消滅哈馬斯、屠戮巴人、建大以色列國，根本和長遠而言，是對美國、以色列大大有利的，是維護和提升了他們在中東地區的霸權。

毫無疑問，以色列、美國是在勾結起來下一盤大棋。棋局中，有他們的「雙簧戲」，是用來糊弄、欺騙國際社會的，最終是要實現他們的共同目標。