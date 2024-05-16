隨着俄羅斯總統普京展開新一屆任期，軍事系統也出現重大人事變動，經濟學家出身的前第一副總理別洛烏索夫接任國防部長，現任部長紹伊古則改任聯邦安全會議秘書。對此變動，外人難免覺得奇怪，俄烏戰爭還沒結束，為何俄軍陣前易帥改由文人執掌國防部？

其實也不難理解，現代戰爭打的就是金錢，就是國力，俄烏戰爭已形成持久戰，當然要做持久打算。紹伊古顯然不適合統籌持久戰和經濟戰，所以普京安排一位懂經濟的文官出任國防部長，希望能為軍方帶來新思維新作風，關鍵在於降本增效，反正前方打仗的事有總參謀長等職業軍人負責，國防部長只需統籌大局確保後勤供應就行。正如當年劉邦建立漢朝，韓信負責帶兵打仗，張良負責出謀獻策，蕭何負責後方管理，各擅勝場，缺一不可。

顯而易見，普京打算和美西方長期耗下去，看誰更有韌性和耐力。目前無疑是俄羅斯佔據上風，其軍工企業全速開動，規模創蘇聯時代以來之最，美西方望塵莫及。最重要的是，俄羅斯本身既有能源又有糧食，加上中國作為堅強後盾，儼然立於不敗之地。最近美國不斷炒作中國協助俄羅斯提升國防產能，包括提供無人機和導彈技術、衞星影像和其他軍民兩用材料。實際上，中國和俄羅斯維持正常經貿往來，外人根本管不着，華盛頓企圖進行長臂管轄，以經濟和金融制裁恐嚇中國，純屬癡人說夢。老美總是高估自己，低估別人，中國從來不吃這一套。

相反，美國愈是無理施壓，中國和俄羅斯走得愈近，普京選擇中國作為新總統任期的首個外訪地，足證兩國關係非比尋常。根據俄方發布的消息，普京訪華期間，兩國元首將會簽署聯合聲明，以及多份雙邊協議，還會詳細討論全面戰略協作夥伴關係的所有問題，確定進一步發展雙方務實合作的主要方向。對於中俄這種不是同盟勝似同盟的關係，老美恨得牙癢癢，卻無可奈何。單獨對付中俄任何一方，美國尚且沒有勝算，何況要同時對付兩強。

俄烏戰爭何時結束，目前仍是未知數，唯一可肯定的是，美西方絕不可能擊敗俄羅斯，畢竟俄羅斯擁有龐大核武庫，任何對手都不敢輕舉妄動。這也正是普京底氣所在，改用文人執掌國防部，說明成竹在胸，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。