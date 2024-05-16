《願榮光歸香港》終於成為禁歌，律政司申請臨時禁制令原不獲高院批准，經上訴後得直。一直態度囂張的YouTube表示失望，但會遵從有關決定，限制在港瀏覽32條相關影片，將來亦無法在本港透過Google搜尋相關影片。

Google和YouTube看似跪低，其實不然，YouTube仍死撐考慮上訴，又斥有關裁決「令人質疑香港政府促進數碼經濟及恢復香港營商聲譽的工作」。事實上，禁制令並未全面執行，傳媒昨日在網上搜尋，同類影片大部分仍可瀏覽，數日前上載的《願榮光》片段仍搜尋得到，其他音樂串流平台仍可搜尋和播放。何況僅有32條影片在港被禁，根本無法限制在海外流通。

美企虛與委蛇，一點也不奇怪。本港司法向來優待和包庇外部勢力，律政司初時亦是敗訴，反映法庭根本不認為港獨歌有問題，更不應禁止在網絡傳播。要是Google和YouTube真的提出上訴，法庭會否有意想不到的判決，不由人不疑問。

別說美企樂見港獨歌在全世界散播，明剃港府眼眉，單是東方傳媒機構向港府多次舉報YouTube露點、色情、暴力淫片氾濫成災，當局也是愛理不理。淫片每次送交淫審處評級，絕大部分評為II級不雅，甚至曾有淫片評為I級老少咸宜。要不是東方鍥而不捨不斷檢舉，肯定不會有4條淫片被評為禁止發布的III級。然而當局依舊執法不嚴，YouTube一直拖延將III級淫片下架。

香港一直被指司法獨大，只消舉起司法獨立的大旗，任何人也不能置喙，否則就是干預司法公正，大帽子扣下來，誰受得了？過去毒果宣淫販賤有免死金牌，今日毒果雖死但有美企接力，正是覷準有司法暗助，港府不敢硬來。