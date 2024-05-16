美國總統拜登本屆的任期將滿，若問這3年多以來他做過甚麼，答案很簡單，就是帶領美利堅由奮發自強，走向自我封閉。同樣的選擇，中國清代晚期亦曾做過，最終結果如何，自是不言而喻。

拜登入主白宮初期，一度表現出自信與自我反省的能力，過去美國的成功，正是有賴於此。早在3年前，美國汽車業已經危機湧現，當時的拜老頭並不服輸，他走到當地的汽車工廠，呼籲工人和管理層要奮發圖強，不能平白讓中國汽車迎頭趕上。別人強大不打緊，我要更加努力，做得比他更強，這才是過去的美利堅精神。可惜3年之後，拜登卻完全換了面孔，他不再強調自強，反而不斷在修築圍牆。

美國的新能源車鬥不過中國，那沒關係，華府剛通過法案，將中國電動車的入口稅加至100%。中國電動車要賣高價，短期內定然乏人問津，美國的汽車業不必自我改進，只要將市場封閉得嚴嚴實實，那管外面的進步一日千里，我關上小樓成一統，就可以享受安逸的世界。今日的美國人，心態便是如此，雖是老驥，卻再無伏櫪之志。

面對西洋的尖新科技，晚清年代的大學士倭仁不以為然，他說：「立國之道，尚禮義不尚權謀；根本之途，在人心不在技藝。」他口中的技藝，大抵也包括當時西方的三角、幾何之學。19世紀之後的中國，科學比不上人家，就一味以禮義和意識形態的優越感作自我安慰。如今美歐世界也是這般模樣，工業成就再無可恃，就老是在中國人面前講民主、自由。不論是禮義抑或民主，固然都是好東西，但若然以此為由，去掩飾其他領域的失敗，這樣的國家，這樣的民族，最終恐怕真會一敗塗地！