正論：再窮不能窮公僕　要慳只能慳市民

打工仔渴望加薪是人之常情，但私人機構會以表現論英雄，本港公務員則「做又三十六，唔做又三十六」，欠缺搏殺動力，卻近乎年年加薪。2024年薪酬趨勢調查報告出爐，公務員薪酬加幅最高達5.47%，創4年來新高，令人嘩然。儘管港府強調最終加幅有待行會決定，惟以行會「逢加必批」的作風，公務員如願在千億財赤之際獲大幅加薪，寫在牆上。

薪酬趨勢調查委員會收集過去一年百多間私人企業的薪酬數據，包括13萬名高、中及低層員工的薪酬作出分析，結果全部都有正增長。在扣除遞增薪點後，得出高層公務員加薪淨指標是4.01%；中層加4.32%；低層加5.47%。高於去年2.87%至4.65%的加幅，亦是4年來最大。

一如以往，公務員團體對加幅不盡滿意，促港府必須「加足」，否則難與私人市場競爭，亦會打擊公務員士氣云云。類似「藉口」年年如是，早就毫無新意。外界質疑，政府公共服務質素每況愈下，個別部門更是長居投訴榜前列位置，尤以食環署、房屋署為常客，處理市民申訴不是拖延就是敷衍，執法更是得過且過。至於各部門均有的通病，就是將工作外判後，將監管責任也一併外判。這些公僕是否值得大幅加薪，納稅人當然滿腹疑問。再說，難以跟私人市場競爭根本就是鬼扯，公務員薪高糧準，待遇比許多私人機構的打工仔優渥得多，若政府真的跟隨私人機構論功行賞的機制加薪，相信不少公務員不僅冇得加，甚至要減薪。

更何況，港府已連續兩年面對千億財赤，財金官員口口聲聲要在未來3年回復收支平衡，同時又有多項大型基建正在展開，在在需財，若公務員加足人工，肯定又是一筆龐大開支。有人力資源顧問直指，如此加幅十分「離地」，低層公務員加薪逾5%更是脫離現實，去年私人企業平均加薪只有約3.8%，預測今年更低至約3.3%至3.5%，今年加薪幅度不可能較去年高。薪酬趨勢調查結果是否公允，有目共睹。

實際上，今年消費市道低迷，中小企掀起倒閉潮，飲食業更是重災區。偏偏港府視若無睹，還一味吹噓經濟穩步上揚，似為公務員大幅加薪鋪路，跟市民觀感存在極大落差，難怪予人「不食人間煙火」之感。數字最能說明問題，稅務局公布，2023至24年度稅收，較2022至23年度下跌182億元，跌幅達5%，至3,420億元。政府稅收年年減少，經濟是否轉好不言自明，遑論政府最大開支，就是支付公務員薪金和退休金。在財赤高企之下，連政府服務收費都急欲加價，公務員不減薪共度時艱也就罷了，還要大幅加薪，實在說不過去。

再窮不能窮公僕，要慳只能慳市民。當年時任財爺梁錦松也因為財赤而要公務員「減人減薪」，現屆政府卻無動於衷，一味發債先使未來錢，「派糖」則不斷縮水，唯獨不能待薄「自己友」，做公僕真好！