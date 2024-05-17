娛圈單打：呢個老竇太狠心　做佢個女傷透心

唔講都唔記得，湯告魯斯有個女！當年靚佬湯同影星前妻姬蒂賀姆絲結婚，誕下女兒蘇莉告魯斯，呢位全球最受矚目的星二代，轉眼已經18歲亭亭玉立。佢亦有意繼承父母衣鉢向演藝界發展，日前被發現參演紐約舞台劇。原來呢位少女已悄悄撇下父姓，以「蘇莉露爾」（Suri Noelle）之名出道。

露爾正是母親姬蒂的中間名，蘇莉家陣改姓，被指不想再跟父親有任何轇轕。蘇莉2006年出世，靚佬湯曾經待女兒如珠如寶，不時帶着女兒四圍去，猶如捧在掌心呵護的小公主。可惜好景不常，靚佬湯與姬蒂的婚姻維持到2012年，自此兩父女再無見面。

講起都幾心酸，話晒係親生骨肉，亦係靚佬湯唯一血脈，兩父女曾經形影不離，但離婚至今十多年，靚佬湯絕口不提女兒，遑論見一面，好似無生過咁款，你話女兒唔傷心就假。如今總算長大成人，亦有意在荷里活發展，身世問題冇得迴避，惟有主動撇除父姓，斷開關係，總好過被指沾光。一旦靚佬湯開口劃清界線，咪盞受到第二度傷害！

咪睇靚佬湯形象正面，其實都有弱點，就係其充滿爭議的宗教信仰！有指靚佬湯自加入教會後撈得風生水起，對教會言聽計從，就連結婚都要先經教會「選妃」。姬蒂係虔誠天主教徒，熱戀時仲可以忍受宗教差異，但女兒出世後，一舉一動都受到教會監視，終於頂唔順，決定帶着女兒出走！姬蒂甚至連手機同電腦都要拋棄，為免被教會追蹤。雖然最終如願離婚，但兩父女老死不相往來。唉，估唔到呢位老竇都幾狠心。