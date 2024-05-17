俄羅斯總統普京國事訪問中國兩天，兩國元首昨日簽署協議，深化兩國的新時代全面戰略協作夥伴關係，並見證雙方官員簽署多項合作文件。這些豐碩成果，當然是普京訪京前中俄最高層就已談妥的。展開第5個總統任期的普京，甫上任就首選訪華，政治上的極高姿態是顯而易見的，就是要讓全世界特別是美國及西方看到，中俄全面戰略協作夥伴關係正處在歷史最高階段。

美西方最害怕中俄建立這種程度的戰略協作關係，最清楚在這種關係面前，美西方再怎麼聯手打壓，都是枉費心機，試圖分化、挑撥，幹掉一個再幹掉另一個，更是不能得逞的。為何如此？普京作了總結，他說，當代俄中關係超越意識形態，無論政治局勢如何改變，雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇，這種選擇基於兩國廣泛契合的根本利益、深入的互信、強大的民意支持和兩國人民真摯的友誼，這些決定了俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的美好未來。

普京把「當代俄中關係超越意識形態」擺在首位，是告訴美西方不要在意識形態上做文章，不要以意識形態劃線分敵友，俄中在意識形態問題上有過教訓，早已清醒總結，超越藩籬。

這些年，美國及西方為了挑撥離間中俄關係，總是要在中蘇曾經有過一段意識形態爭執和歷史恩怨上做文章，他們想再看到冷戰時期中蘇不睦的插曲。美國以為「和平演變」肢解蘇聯、共產黨喪權後的俄羅斯，已經「全盤」接受了美西方的政治經濟制度和價值觀，在意識形態上應該和美西方是一路，不可能和始終堅持中國特色社會主義的中國好到哪兒去。

然而美西方的見識太短小淺薄、太經驗主義、太「刻舟求劍」。中俄早已「超越」的事情，他們還捧在手裏如獲至寶，以為有天大的用處。對此，普京今次訪華給了山姆大叔當頭棒喝，趕快把冷戰時期意識形態的老把戲丟掉吧！