多年前特朗普發動對華貿易戰，拜登曾如此評論：「特朗普不懂基本知識，他以為他的關稅是由中國支付的，任何一個經濟學大一的學生都可以告訴你，美國人民正在為他支付關稅。」誠哉斯言，當年拜登頭腦還算清醒，說了幾句人話。可惜此一時也彼一時也，現在的他不知是老糊塗了，還是自己也不懂基本知識，竟然走上特朗普老路，再次對華舉起關稅大棒，把自己當年說過的話忘得一乾二淨。以子之矛，攻子之盾，這是多麼的諷刺。

明眼人都知道，拜登發動新一輪貿易戰，對中國電動汽車、鋰電池、太陽能電池等產品加徵關稅，純屬個人政治考慮，為競選連任爭取選票。尤其將中國電動汽車關稅提高至100%，明顯是姿勢大於實質，中國電動汽車幾乎沒有出口美國，提高關稅有何意義？難道自我封閉就能提高美國產品競爭力？中國外交部長王毅說得對，美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸；並不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的正常運轉造成進一步破壞；並不能阻止中國的發展振興，反而會激發14億中國人民更加奮發圖強。

最荒謬的是，美國肆意發動新一輪貿易戰，財長耶倫還語帶威脅地表示：「希望不會看到中國的重大回應。」意思就是說，我可以欺負你，你不可以還手。老美顯然忘記了，現在的美國已不是過去的美國，現在的中國更不是過去的中國，特朗普的貿易戰反噬自身，拜登的貿易戰也不會例外，只能是搬石砸腳，自毀霸權。

須知當今世界早已不是封閉的世界，任何國家都不可能孤立地發展。中國既有龐大的市場，又有超強的創新能力，更有完整的產業鏈，美國企圖通過貿易壁壘將中國排除在全球產供鏈之外，無異於癡人說夢。中國製造業佔全球比例超過G7國家總和，老美何德何能孤立中國？到頭來被孤立的恐怕是美國自己。

較早前美方以落實「三藩市願景」為幌子，財長耶倫和國務卿布林肯先後訪華，擺出一副積極尋求溝通對話的姿態。原來一切都是在做戲，所謂的「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鈎斷鏈」等承諾，不過是欺人之談。人們不解的是，中方明知老美虛情假意，說一套做一套，為何還願意配合？