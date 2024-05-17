美國企業研究院資深研究員卜大年與重大威脅計劃主任凱根，投書美國《國會山莊報》，聲稱比起入侵台灣，大陸更有可能採取所謂「非戰爭脅迫行動」，以政治和經濟戰為中心，進行「灰色地帶作戰」，進而達成統一的目標。

為此，他們模擬了一場以4年為期的行動，從台灣新任總統就職開始，在這段期間，大陸將破壞美台關係，削弱台灣政府的治理能力，並大幅消磨台灣人的抵抗意志與美國協防台灣的意願。結果台灣因被盟友捨棄而陷入混亂，大陸趁機拋出橄欖枝，承諾不再脅迫，並保證某種程度的自主權，換取台灣遵循北京指導方針的合作。台灣政府雖然不願成為中國的一部分，但在人民對結束苦難的高度期望下，最終被迫同意如大陸所願的統一計劃。

而要對抗這種策略，他們建議美國與其他國家，必須明確表達承認台灣依據國際法所享有的主權權利，台美政府也應合作提升台灣反影響、反顛覆的法律權力和能力，甚至是強化台灣與國際社會之間的民航合作，並將台灣納入區域防空架構，才能有效對抗大陸的統一戰略。

學者講得似乎頭頭是道，但只要稍微思考一下，便可得知他們只是在描述正在發生的現況！大陸當然希望能和平統一，所以運用所有可能的非武力策略來影響台灣，從經濟、政治與法律的層面，來讓台灣民眾了解統一的大勢所趨。而美國也積極鼓動台灣發動認知作戰，要求台灣不斷強化在這些方面的針鋒相對，這些完全都是現在進行式。

這些學者的真正目的是鼓吹美國承認台灣，將台灣納入區域聯防體系，但這根本違反美國現階段的利益，是美國不願也不想做的事情。後知後覺又一廂情願，就是這些蛋頭學者的最佳寫照。