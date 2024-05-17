今年是全球選舉年，相比美國、台灣等地方的選舉，正在舉行的印度大選顯得格外低調。但實際上，印度大選是名副其實的全球最大型選舉，其重要性不容忽視。

印度大選通常指的是人民院選舉，每5年舉行一次，總理由在選舉中贏得多數席位的政黨或政黨聯盟領袖擔任。今年的印度大選在4月展開，分7個階段舉行，至6月初才公布結果。根據印度選舉委員會的數據顯示，印度14億人口中約有9.7億人在此次選舉中登記投票，是全球人數規模最大的選舉。現任總理莫迪所屬的印度人民黨預料有望再次奪取人民院逾半席位，為莫迪贏得第3個總理任期。

莫迪之所以受歡迎，很大程度和他的經濟政績有關。過去幾年印度是世界上經濟增速最快的經濟體之一，GDP年均增長6%至7%；印度股市亦高歌猛進，去年是連續第8年上升，累積升幅高達180%。但在亮麗的數據背後，莫迪推動的印度製造戰略未見成功。莫迪聲言要將製造業佔GDP的比重提升至2022年的25%，不過去年這一比例仍停留在17%。印度的工業製成品出口值，與人口只有其十四分之一的越南差不多。

這從側面反映印度的經濟成長，更多是因為美國推動美企去中國化，令企業增加對印度投資。但無論是製造業的規模和產業鏈的完善，印度仍與中國相去甚遠。印度另一個硬傷是走不出高增長低就業的怪圈，10億適齡勞動人口中只有一億人有工作，其餘都是臨時工或失業。

莫迪的野心非常大，曾提出印度最遲在2047年建成發達國家。美國推行印太戰略，增強了印度爭做世界老二的底氣。可以預見，印度仍會繼續在中美之間左右逢源以獲取最大好處。