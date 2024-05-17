昨日提到，英國引用《國家安全法》控告3人，包括一名特區政府駐倫敦經貿辦人員，指控他們協助外國情報機構在當地進行資訊收集及監控活動。與此同時，英國首相辛偉誠為今年底或最遲明年1月舉行的國會大選定調，指英國正面對包括來自中國的國安威脅，只有保守黨可為民眾帶來安全。令人聯想辛偉誠政府有意將今次港諜疑雲鬧大，以激起北京的強硬反制。

另一邊廂，當美國政府亦已因連串大學反戰示威，調整對以巴戰事的立場，暫停向以色列提供攻擊性武器，英國外交大臣卡梅倫卻唱反調，強調停止向以軍供應武器只會有利哈馬斯，英方無意跟隨美方做法。

對於俄烏戰事，辛偉誠宣布會向烏克蘭提供額外5億英鎊的新軍援，以及計劃在2030年之前，將英國的國防預算提高至GDP 2.5%的水平。在俄羅斯警告烏軍使用英國武器攻擊俄國本土，會招致俄方對英方報復後，卡梅倫仍向烏總統澤連斯基大派定心丸，指烏方有權使用英方武器打擊俄國境內目標。

很明顯，辛偉誠政府正在全球亂挑火頭，增加英國在國內外受到威脅以至襲擊的風險。因為早前的地方議會選舉已證明，保守黨已不可能就經濟及民生政策跟工黨比拼，唯一希望是比政治，拼外交。與其說是針對年底大選，企圖為敗局已定的保守黨力挽狂瀾，更似是臨落台前惡意攪局，為即將接手的工黨政府埋多幾個政治炸彈，以求在2030年之前的再下一次大選捲土重來。

埋炸彈是英國保守黨的強項，當年撤離香港之前就搞了一大堆人權法、反歧視法、保護海港條例和民主改革等，令香港在回歸後亂了足足四分之一個世紀，老一輩的市民應記憶猶新。