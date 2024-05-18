娛圈單打：男同女共處一室 大騎樓有冇損失

陳年廣告有云：「孤男寡女共處一室，女仔實有損失！」咁若然共處一室嘅係性感尤物「大騎樓」，豈非更加高危？

係咁嘅，《獎門人》最後一集的「開心無敵爭櫈仔」環節，一班男女藝人大混戰，玩得非常投入，期間梁競徽疑觸碰到郭珮文（Juliana）胸部，她隨即以雙手護胸，跌坐一旁尷尬苦笑。網民事後逐格翻睇，驗屍咁驗，質疑梁競徽係「鹹豬手」趁亂抽水，「大騎樓」蝕晒大底！有好事之徒仲話，波霸級身材實在太立體，冇大大力揸落去已相當克制喎，認真嘴賤。

喂，放開個女仔！非禮係嚴重刑事罪行，當然唔可以攞嚟講笑！有鑑於事件鬧得沸沸揚揚，Juliana隨即在社交網發文澄清，「玩得遊戲節目，上得《獎門人》大家都玩得盡興，觀眾睇得開心，自己亦玩得好Enjoy，絕對冇發生報道中所講的事件，大家千祈不要誤會，多謝大家關心！」總算還了梁競徽清白。

不過講番轉頭，呢類遊戲節目，經常出現肢體接觸，男又好，女又好，敏感部位隨時不保！一旦畀人揩到，對方有心定係無意，口同鼻拗，當事人都好難分辨，其實有冇必要咁玩法，實在令人疑問。再講吖，唔好話男女混戰造就博懵機會，淨係「玩食物」呢一點，便經常為人詬病，認為浪費食物好折墮。

嗱，《獎門人》話就話已播出最後一集，一眾「獎老」仲個個講到眼濕濕，後會無期咁款，但橋唔怕舊，最緊要受。只要仲有收視，相信大台係連汁都唔會放過！所以呢，暑假奧運播完，話唔定又見到一班「獎老」再見觀眾啦。