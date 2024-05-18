俄羅斯總統普京在連任後首次出國便以國事訪問式來華，顯示俄羅斯和普京對中國的特別重視。訪問中當有要事商談，應不僅是中俄在他新任期內進一步合作的事宜，也會交流對烏克蘭戰爭和加薩衝突的看法。或許對後者不會有怎樣安排，因中俄對以色列都沒有影響力，對以色列攻擊加薩的拉法市時，也不會有甚麼強硬措施可採來阻止以軍暴行。中俄對以色列是無可奈何。

反而是普京會告知烏克蘭戰爭的最新進度，以及在戰場優勢下會否長驅直進打擊烏克蘭軍殘部，趁北約出兵舉棋不定時鞏固對戰場的控制，阻止北約可能出兵的反撲。

烏克蘭戰場上若依俄軍的勢頭，大有可能直逼基輔來強迫和談。當然還有可能是北約突然用空襲、空戰來把戰爭擴大，阻止俄軍的勝利。可是此舉會觸發北約與俄羅斯全面戰爭，美國在大選前未必願意冒此風險，歐盟更會絕對反對。歐亞大陸西線戰爭多不會朝歐洲大戰爆發，不過亦不會迅即和談，尋求戰爭外的解決方法。在西線主要是美俄鬥爭，中國不會介入，普京與習近平可談的有限。

至於歐亞大陸的東線，俄羅斯的參與很有限，便主要是中美之爭。中國自可應付，不用俄羅斯插手或援手。中國在東西線的總立場是維護全球戰略穩定。中國還是求穩，不會要求改變國際現時的政治穩定局面。所以中國堅持要保護二次大戰的成果。

中國求的是東線無戰事，用增強武備，主動出巡來以逼戰止戰，目的是威嚇美國，使之不敢動武。在不戰底下，中國便可從容進行和平發展，且不限於中國國內發展，更擴及東亞、東南亞，以至中亞，形成一個和平穩定的巨大空間。各國和平發展，與中國組成一個龐大的經濟發展體，地區性的人類命運共同體。

在歐洲的戰亂，由歐洲引發出來的中東動亂，以及非洲、拉丁美洲仍與帝國主義、殖民主義的欺壓鬥爭，仍避免不了內外引發出來的動亂。南亞或可免除印巴之戰。以此看，普天之下，似乎只有中國在歐亞大陸的東線，有決心、有能力可維持不戰之局，替自己及各近鄰友好國家爭取百年未有的有利條件，進行工業化和社會的發展。此中一帶一路倡議的戰略意義重大及深遠，由是必然引起美國的敵對，日本的不安，印度的妒忌。